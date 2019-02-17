MAZDA引擎大躍進 享受駕馭快感

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導郭隆富

最具代表MAZDA品牌精神「歡慶每秒駕馭的感動」的MAZDA MX-5，秉持著經典輕量化Roadster的造車理念，自即日起推出革新的2019正年式版本，搭載大幅進化之SKYACTIV-G引擎，使馬力一舉提升至184ps；扭力增加至20.9kg／m，且在各轉速區域的表現皆有顯著強化；轉速限制延伸至7500rpm，讓各檔位擁有更綿延不絕的動力輸出。

藉由主消音器的調校，傳遞出高亢悅耳的引擎聲浪。更首次引進六速手排變速箱車款，以滿足追求操控樂趣的消費者，回歸最純粹的駕馭享受。2019正年式MAZDA MX-5自即日起展開接單，採接單生產方式，手自排車型建議售價134萬元起，預計於今年4月起陸續交車；軟頂手排車型建議售價為新台幣133萬元，預計於今年第三季開始交車。

(中國時報)