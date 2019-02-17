MAZDA引擎大躍進 享受駕馭快感
中國時報
報導郭隆富
最具代表MAZDA品牌精神「歡慶每秒駕馭的感動」的MAZDA MX-5，秉持著經典輕量化Roadster的造車理念，自即日起推出革新的2019正年式版本，搭載大幅進化之SKYACTIV-G引擎，使馬力一舉提升至184ps；扭力增加至20.9kg／m，且在各轉速區域的表現皆有顯著強化；轉速限制延伸至7500rpm，讓各檔位擁有更綿延不絕的動力輸出。
藉由主消音器的調校，傳遞出高亢悅耳的引擎聲浪。更首次引進六速手排變速箱車款，以滿足追求操控樂趣的消費者，回歸最純粹的駕馭享受。2019正年式MAZDA MX-5自即日起展開接單，採接單生產方式，手自排車型建議售價134萬元起，預計於今年4月起陸續交車；軟頂手排車型建議售價為新台幣133萬元，預計於今年第三季開始交車。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。