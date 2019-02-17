新東陽手搖元宵現炸好滋味
中國時報
報導王儒哲
口味多元的元宵。 圖片提供新東陽
開放幼兒園與小學等孩童團體報名體驗古法手搖元宵。 圖片提供新東陽
全台指定門市展現手工拖拉元宵的傳統技藝，請專業師傅現場示範。 圖片提供新東陽
元宵節將近，新東陽自即日起至19日元宵節當天，於全台指定門市展現手工拖拉元宵的傳統技藝，除請專業師傅現場示範，也開放幼兒園與小學等孩童團體報名體驗古法手搖元宵，希望可以藉由傳統技藝活動，加深民眾對中華傳統美食文化的認識。現場另販售口味多元的元宵與現炸元宵，讓民眾可以立即品嘗手工元宵外酥內軟的口感，度過不一樣的佳節。
為保證元宵的口感和Q度，現場販售的手工元宵，皆採當日現搖現賣，且多數門市更以現炸即售的方式讓民眾可以第一時間品嘗好滋味。新東陽預估今年將可販售22萬顆手工元宵，預計可達到500萬的銷售額。銷售時間至2月19日止，有興趣的民眾可以至新東陽官網洽詢活動門市，千萬不要錯過一年一度體驗正宗古法手作美食的好機會。
(中國時報)
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