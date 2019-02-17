燦坤開學祭 買筆電送耳機

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導王儒哲

燦坤開學祭 買筆電送耳機圖片提供燦坤

外宿小家電。圖片提供燦坤

燦坤觀察於春節尾聲初五之後筆電、蘋果商品、外宿小家電等相關商品買氣逐漸增溫，預期開學及開工採購商機將於下周大專院校開學之後達到高峰，燦坤趁勢於前天2月15日起至2月18日推出限時4天的「開新陪你購物節」，祭出筆電、電競商品，以及蘋果筆電等開學優惠打前鋒，同時滿3萬送300 APP現金券；滿6萬送800 APP現金券，刷燦坤台新生活聯名卡滿2萬回饋1600還元金，以多重優惠輕鬆滿足多元的開學、開工需求。

與此同時燦坤祭出蘋果開學季活動，凡只要持學生證購買MacBook Pro筆電，即享教育價折扣，再送市價9990元限量Beats Solo 3 Wireless頭戴式耳機（含米奇90周年紀念版和Beats Pop Collection）；燦坤再加碼推購買MacBook Air，除享教育折扣，直接送市價5490元Airpods，活動至2月28日。

舉例來說以燦坤最熱銷的13.3吋MacBook Pro 128GB，市價4萬1900元，持學生證享教育價折1600元等於只要4萬300元，再送市價9990元限量Beats Solo 3 Wireless頭戴式耳機；以2018款的13.3吋MacBook Air 128GB來說，市價3萬9900元，教育價現折1000元只要3萬8900元，再送市價5490元AirPods。

(中國時報)