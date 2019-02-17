佛像傳達教義也是藝術精品

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導何志平

〈密集金鋼〉唐卡，西藏15世紀．棉布礦物料膠彩40×33公分。照片提供卡盧文化

「凡所有相，皆是虛妄」，自古顯教傳法重文字而輕圖像；「六大無礙常瑜伽，四種曼陀各不離」，而密教不僅將經典內容圖像化，更拿各種圖像作為修法的方便。

採訪深居的陳百忠相當不易，但他對藏傳佛像文化的專業及講解能力，使能和他對話成為一種深度的學習。信手拈來皆是哲理，待人和氣，並不因訪者時不時的無知而不快，反到循循善誘，讓人如沐春風。這次的訪題就從「淺談佛像藝術文化之美」開始。

陳百忠指出，佛教與造像的發展大致可分為3個時期，約公元前二世紀以前為部派佛教（或小乘），對「像」的傳遞相當少，咸認為佛陀反對偶像崇拜，目前出土僅見法器、動物等圖騰。隨著公元二世紀大乘佛教興起，或為傳播，開始有以釋迦牟尼及其弟子為主的寫實造像。配合經典或想像，如同文化傳遞的過程，漸變成各式的諸佛菩薩像，如犍陀羅和秣菟羅時期，雖然佛像仍以袈裟為基調，菩薩以瓔珞為象徵，護法則多偏向武將造型，但風格卻會因時因地而各自表述。六世紀以後密教盛行，造像也就跟著百花齊放，從印度始往各地區高度發展，各自表述的情況更豐富、多元。

藏傳藝術皆與教法有關

陳百忠說，密法主「對治」和「實修」，簡單說就是自我提升和去除內惡，譬如本尊法。依照不同法門，人人都能證悟，印度八十四成就者就是在講這個。通常唐卡的圖像配置會有上師、本尊、護法，護法主消除業障，本尊主自我改造，上師是此法的傳授者。它是呼應顯教的佛、法、僧，以僧為上師的基礎延續一對一傳承的密法。他還以醫學譬喻，顯教的經典教授就如同宣揚衛教觀念；密法則為醫師開刀給藥，其對象及方法是不同的。

藏傳藝術創作目的皆與教法有關，慈悲智慧的本懷、創作者的虔誠，加上數百年高僧大德的修行供奉，會產生一種奇妙的正面能量，一般認為供奉者會有不可思議的好處，所以在西藏地區，隨處可以看到各種圖像。陳百忠說，造像或圖像的存在是為提醒法義，要修行人時刻「對治」業障，不犯錯誤，即便是忿怒金剛像，都是投射內心的貪嗔痴。他指著牆上的唐卡說，圖像中的壇城代表宇宙，中間的四方則為地水火風，在裡面的五部指的是受想行識，若經由這樣具像的東西來比對，經典會更容易理解和記憶。

造像指導修行者融入禪定

陳百忠說，依圖像來傳播佛法比文字容易，六世紀密教盛行後大量的作品就出來，同時更精益求精。他說，藏傳的造像目的是傳達教義和指導修行，比如一尊上好的佛像，可以指導修行者正確打坐姿勢，並快速融入禪定境界，挺拔、喜悅、精神飽滿、觸動人心，這就是絕佳的作品。陳百忠強調，工匠固然有其技藝專業，但真正好的佛造像仍需要高僧的指導與合作，工巧明也是僧人必修的課程，所以歷代最偉大的工匠也是活佛。

問陳百忠何時的佛教作品最精美、最有價值性？他說你看哪個時代佛教盛行，就會出精美作品。其實，這和各種藝術品異曲同工，因為在經濟強大時，才有實力與財源發展宗教及文化。不過，陳百忠強調，一尊佛造像是否為精品還是會有些客觀標準的，具有佛造像知識，就能一定程度判斷造像的優劣。

長期來說，藏傳佛教藝術在拍賣市場不僅抗跌還能續漲，主要是作品本身有魅力及深具市場潛力。所謂魅力是來自佛造像的氣質、深度和相關文化內涵；而市場潛力則是因為收藏者多、實用性高和價值被嚴重忽略。而魅力就是一種美，讓你接觸後會愈來愈喜歡，感動之餘捨不得割愛。

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(中國時報)