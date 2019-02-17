結合VR做實驗 教育大突破

2019年02月17日 04:10 中國時報 報導周長泰

必揚VR學院－Vollege，為學習帶來全新視野及無限想像。圖片提供學習王科技

必揚實境科技獲得「經濟部數位內容產品獎年度最佳產品獎」。圖片提供學習王科技

虛擬實境（virtual reality，簡稱VR）是近年非常夯的科技，初期應用在娛樂、遊戲、房地產等領域，近來VR則應用在教育領域，藉由把過去用平面呈現的教材內容變成有如置身其中的沉浸式體驗呈現技術，啟動教育的革命，驅動教育VR垂直市場的發展。在VR助攻下，會使虛擬課程更真實，尤其各種化學實驗透過VR虛擬課程不但有趣且安全，就像宏碁新推出Acer OJO 500微軟混合實境頭戴式顯示器，將搭配23項VR虛擬實驗課程，搶攻教育市場。

理化實驗有發生爆炸、火災的危險，有些老師為了安全，有時只選擇做比較安全的實驗來操作，學生因此無法做有危險但有教育意義的實驗，喪失體驗式學習的機會。VR技術讓各級學校在推廣理化實驗上不再有風險壓力，學習起來更得心應手，因為只要有電腦、VR設備、VR理化教育軟體的結合，即可進行虛擬實境的實驗。學習王關係企業─必揚實境科技，正是國內VR教育領域的翹楚，獲獎連連，日前獲得資訊月百大創新產品創新金質獎。國內理化教學示範學校台北介壽國中即率先採用必揚VR學院的理化實驗教學系統，同學們對於可用VR教學系統來進行實驗都表現出比傳統實驗方式更高的學習興趣。

以前的教學都是老師講課，學生單方面接收，很多內容學生可能不容易馬上理解。為了使學習充滿樂趣，令教育內容更容易明白並理解，同時鼓勵探究學習與多元發展，因此必揚實境科技突破以往大眾對於虛擬實境的想像，開發了一套虛擬實境教育系統：必揚VR學院─Vollege，為教育和學習帶來全新的視野和無限的想像。

獲印尼重點大學採用

Vollege是虛擬實境物理化學實驗的教學系統，可以給學生們一個安全無虞的科學實驗環境，已經成功獲得30多所教育單位採用，更於上月獲得印尼雅加達重點大學Trisakti University採用為智慧教室VR教育示範內容，可說是台灣教育產業輸出的里程碑。對教育單位來說，可藉此節省大量的實驗室建置成本與實驗器材的消耗，對於沒有資源建置完整實驗室的偏遠地區學校來說，更可以藉此縮小城鄉間的教育資源落差，協助偏鄉也能體驗到科學實驗的內容。

增學習參與感與樂趣

實際參與VR教案規畫設計的化學名師李振瑋老師表示，學習王科技利用虛擬實境VR做具有爆炸、危險、腐蝕、噴漿的實驗，多了刺激視覺新體驗，做錯了還有化學名師跳出來跟你解釋，相當貼心，所以必揚產品得了經濟部金質獎可說是實至名歸。物理名師陳大利亦非常推崇學習王科技將VR應用在教育上的用心，陳大力老師表示，利用最新的科技VR，來了解艱澀的物理，利用虛擬的3D場景，來看出平常肉眼無法看見的電流與磁場的關係，不僅是教學方式的大突破，更讓學生學習充滿參與感與樂趣。

(中國時報)