人進得來 韓流發威帶動錢潮 資金南漂了
資金「南漂」了！高雄市長韓國瑜引爆韓流，連金流也動起來。不只商總、晶華、海霸王等重量級企業，爭相前進高雄投資，這波因韓流帶起的「人進來」，更為高雄帶來錢潮。據財金公司最新公布的數據，高雄市境內ATM交易持續爆量，增幅不僅居六都之冠，筆數更連兩月創新高紀錄，為過往所未見。
重量級企業 爭相投資
韓國瑜選前猛打「北漂」議題，如今北漂遊子還沒回來，錢倒是先「南漂」！不只富邦金400億元開發案加快進行、在地的義聯集團計畫投資700億元，就連海霸王都斥資80億元前進前鎮蓋冷凍物流園區，商總成員更喊出要在高雄投資1,000億元，創造5萬個就業機會。
至於韓國瑜喊出的愛情產業鏈，更讓觀光旅遊業者趨之若鶩，以晶華酒店董事長潘思亮為首等觀光業巨頭，積極插旗尋找機會，劍湖山則表態要蓋愛情摩天輪，3月初還有重量級港商也要到高雄，爭相送錢進高雄。
ATM交易量 六都之冠
企業界跑得快，外縣市小老百姓也把高雄當作觀光首選，從使用ATM的頻率就看得出來。財金公司統計，韓國瑜當選後的12月，高雄市ATM交易筆數為441萬筆，不只月增率5.45％，狠甩其他五都，今年1月更高達473萬筆，已連2月改寫新高，獨強的情況相當罕見。
銀行業者分析，韓國瑜當選後帶動高雄能見度大增、農曆春節期間，觀光客大舉湧入高雄遊玩，帶動ATM交易筆數大增，因春節連假、還在進行的高雄燈會都落在2月，預估2月ATM交易筆數還會續創新高，挑戰500萬筆。
至於領出來的錢，是否有實際挹注到當地商家？財金公司數據指出，交易筆數中過半都是現金提款，去年平均每次ATM交易值為
7,000到1.2萬元，這些現金花用在高雄市，
不管是夜市攤販、觀光娛樂，甚至是食衣住行，對高雄市整體經濟發展都有莫大幫助。
「其實關鍵就是人進得來！」，行庫主管說得直接，北部非現金支付很流行，但南部用現金的還是多，來高雄觀光，多數人還是會在ATM領錢、付給攤商現金，所以人只要進得來、ATM使用頻率就會高，數字自然上來，也可推估這波湧入高雄的錢潮有多洶湧。
房產推案銷額 月增4成
另一個觀察指標是房地產。高雄1月房屋買賣移轉棟數月增27.4％、年增13％，創3年來新高紀錄，過去不太經營中南部的代銷公司，也跟著建商南下深耕。行庫主管表示，對比九合一大選前後，高雄推案總銷金額月增4成，在在顯示韓流吸金力道不容小覷。
(中國時報)
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