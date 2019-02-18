鐵飯碗抱緊處理 年改效應 公教軍警爆延退潮
年改效應浮現，根據銓敘部的統計，在年改確定修法後，2017年退休公務員僅6356人，與過去每年退休約萬人相比，明顯減少，全國公務人員協會理事長李來希表示，公教人員已出現延退潮，除了警察之外，公教人員的新陳代謝問題也將陸續浮現。
年金改革後，退休金減少，公教軍警寧可抱緊「鐵飯碗」多做幾年。警察出現延退現象，地方政府提報警察缺額減少，今年警察特考錄取名額不若往年，公教人員也都出現延退情況。
警察特考錄取名額減少
儘管軍公教新制年金改革去年7月才上路，但因蔡政府上任後就積極推動年改，不少公教人員寧可選擇延後退休，根據銓敘部公布的統計，106年退休公務人員僅6356人，與100年至105年間每年都有1萬名公務人員退休相較，減少近4成。
銓敘部表示，由於公教人員退休金普遍縮水，為了彌補退休金減少損失，許多公務員寧可多做幾年，讓退休後的生活更有保障。
公教人員代謝問題浮現
李來希指出，警察和公教人員延退已是普遍現象，這會造成兩個問題，一是以較高成本雇用低效率的人力，另一個是「老的不去，新的不來」，公教人員都是「一個蘿蔔，一個坑」，新陳代謝出問題，影響士氣。
由於公務員除非作奸犯科，政府不能趕走他，李來希表示，公務員每年會有考績獎金、年終獎金、不休假獎金，算一算至少就有4個月，退休後這些待遇都沒有，退休金還得打折，所得約只剩6折，老師、警察則是5折以下，為保障生活，當然要繼續做下去。
銓敘部承諾將追蹤關切
對此，銓敘部長周弘憲表示，年改新制去年7月才上路，政策會產生的效應和衝擊，都需要一段時間才會顯現，年改至今不到一年，目前相關統計還沒出來，也無法看出效應。
不過，他說，銓敘部持續在關切是否出現延退潮，以及是否造成公務員人力代謝問題，這部分相關單位一直有在追蹤，預計等實施一段時間後，依照相關數據，再決定是否要委請專家研議，讓公部門能及早因應。
(中國時報)
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