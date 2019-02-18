教師老了不敢退 新的進不來

2019年02月18日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

公教退撫新制上路後，教師退休金被大砍3、4成，導致他們不願退休。根據統計，107年辦理退休的教育人員是3993人，比106年少了約3成。教團預估，未來幾年退休人數還會更少，「老的不退，新的進不來」，嚴重影響教師新陳代謝。

身體撐不下 才會想退

退撫基金管理委員會統計，105年退休的教育人員6645人、106年5510人、107年卻僅3993人，每年退休的老師愈來愈少。教團表示，年改影響太大，過去老師平均約53歲退休，以後可能延到58、59歲「身體撐不下去」，才會想退休。

全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，他任教的高職有170位教師，過去每年約5至10位教師退休，但去年僅3位；今年要退休的必須最近提出申請，有2位同事提出，但如果立法院本會期刪除退休補償金落日條款，他們就不退了，繼續教下去。

生活變拮据 情何以堪

「退休金被砍太多了，大家不敢退！」黃耀南說，公教退撫新制去年7月實施，半年多來愈來愈多教師看清：如果現在退休，每月領到的退休金可能讓生活變得拮据，因此就不退了。

全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，以前教師在職和退休領的錢差不多，現在可能會差到2萬元；過去做滿25年就可以退休領月退，但現在年資30年退休，每月才能領5萬元，每增加1年年資，月退加1000多元，這種情況下，為了老年生活著想，老師除非身體撐不下去，否則不會輕易退休。

張旭政說，過去因為少子化，年輕人本來就不容易進入學校擔任教師，現在加上年改，老師大約會比現行延後5、6年退休，讓年輕人的機會更少了。

延退5、6年 機會更少了

教育部國教署長彭富源回應，107學年提高國中每班教師員額從2人增加到2.2人，相較於106學年全國可增加1493個員額；此外，國小推動採外加方式達成合理員額計畫，總數約5600名代理教師，國中則推動「國中1000計畫」，每年約補助地方政府外加1000名代理教師，因此未來幾年年輕人還是有不少機會進到學校擔任老師。

(中國時報)