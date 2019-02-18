6都市長喊窮 增警力也要補預算

2019年02月18日 04:10 中國時報 地方中心、社會組／綜合報導

警察預算由地方編列支付，但人事權在中央，形成若中央撥補員額過多，導致地方財務困難的窘境，然而警力不足卻是不爭的事實，因此多數首長歡迎增補警力，但也認為既然人事權在中央，希望中央能負責警察預算或至少給予補助。

六都桃園、新北警力負擔仍大，桃園市警民比缺額從最嚴重的617下降到569人，新北市降到500人、台南市大約434、台中416、高雄市374、台北市332，但除了北市外其他五都距離直轄市350的法定標準仍有很大差距。

高雄市長韓國瑜表示，高雄市財政拮据，基於中央警政一條鞭，希望未來人事費部分由中央專款編列給地方。

新北市長侯友宜指出，《財畫法》修正尚未通過，財政負擔大，希望中央在統籌分配稅款提供各縣市預算協助。

桃園市長鄭文燦更明確指出，今年10月起至明年10月止，警政署預計撥補桃園市722名基層警察、暴增近4倍，預算將增加7.7億餘萬元，人事經費累計4年下來，預算將增加近30億元，盼中央補助；目前桃園預算員額4099名、現有員額4080名距離直轄市編制員額數5714名仍有很大距離，確實有增補人力需求，絕不會拒絕。

台中市長盧秀燕表示，警察本來就是一條鞭，中央應挹注經費解決問題；她在行政院會已向中央提出兩個解決方案，第一，希望中央全額補助經費；第二，警察的職務員額留在中央，但分配到六都協勤，員警單位、職稱、職務，仍由中央負責，保安警察就有這個特色，不論哪個方案，都可以解決目前問題。

台南市長黃偉哲也主張應該檢討警察人事權，贊成回歸中央一條鞭，調度與預算權都交給中央負責。

台北市長柯文哲說，警政署應思考維持治安、交通要多少警力，「按照需求來決定警力、要訓練多少警察」。

北市警界高層建議將新進警察員額掛在保一、保四及保五總隊等中央單位，改以借調名義長期支援北市，這樣既可節省地方開支，又能加派人手維護治安，不失為一個折衷方案。

警政署長陳家欽表示，去年底即和內政部長徐國勇拜會考選部長蔡宗珍，討論警專減招事宜；也對今年初預算員額滿編後，地方無法負擔龐大的超額新警察人事費用，感到擔憂。陳家欽強調，警專將減招因應，但絕不會出現流浪警察。

(中國時報)