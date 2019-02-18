選擇堅守崗位 公務員能撐就撐

2019年02月18日 04:10 中國時報 程炳璋 、 林宏聰 、 蔡依珍 、 盧金足 、 吳堂靖 、 譚宇哲 ／綜合報導 ／綜合報導

受年金改革衝擊，公務員寧可「堅守崗位」也不願退休，退休人數逐年減少。以台南市為例，退休人數從2015年的457人至2018年降為196人，過去動輒6成以上的核退率已不復見，去年更降至2成；又如新北市，2015年與2018年的退休人數減少5成以上。

台南市延退潮從2015年開始，當年退休人數457人，核退率（申請退休與最後實際退休比率）48％，2016年退休人數332人，核退率34％，2017年退休人數226人，核退率24％，2018年退休人數196人，核退率20％。人事處表示，過去公務員遞單申請退休與實際退休的差距不會很大，近年因年改預期心理，核退率愈降愈低，申請後願意實際退休的人愈來愈少。

新北市府統計，市府包括警消2015年核退416人，2016年大降至244人，2017約232人，2018年更不到229人，退休人數減少5成以上。教育局也指出，年金改革後退休老師從過去每年800多人退休，到去年只有600人退休，少了200多人。

桃園市近年退休公務員人數也腰斬。據統計，2016年還有651人申請退休，2017年微幅降為505人，到了去年只剩下367人，幾乎是前年一半；其中，老師的退休人數從2016年403人降為去年279人，剩不到7成，警察更從前年近百人降到去年只有32人申請退休，不到過去的1/3。

高市府人事處副處長陳詩鍾則指出，高市府退休人數逐年遞減，2015年1563人，2016年1347人，2017年971人，到了去年則只剩下808人，其中包括公務員380人、教育體系428人，和前年相比，申請退休人員整整少了163人，約1成6。

台中市政府人事處表示，市府公務員2017年退休273人，2018年退休242人，相差31人，原因與年金改革有關，其中，影響警察退休意願的較多，本來有些人約50多歲即準備退休，現在因退休金縮水，不少人要做到65歲才退休。

北市府人事處長程本清表示，北市府每年屆齡退休人數約100多人，但年改去年才上路，還看不出實際影響，預計2021、2022年才會較明朗。有資深公務員觀察，年改上路後，最直接反映在公務員報考人數，以前做到50幾歲就能退休，現在要熬到65歲，「鐵飯碗」吸引力下降，往年某類公務員錄取率5、6％，今年躍升到10％，但報考人數卻從10多萬人，降至8、9萬人。

(中國時報)