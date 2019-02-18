師資結構大變動 這是大家要的嗎
中國時報
林志成
公教退撫新制去年7月實施後，不少老師們經過半年多思考，態度更堅定，也就是「不能輕易退休，否則晚年會辛苦」。可以想見，以後中小學校園「老老師」會愈來愈多，年輕教師比例降低；這樣師資結構下的教育環境，是我們要的嗎？
老師的工作不輕鬆，尤其國中小老師，面對正在成長或是叛逆期的學生，不但需要愛心與耐心，還需要體力，否則會被學生操得七葷八素；此外現在「怪獸家長」愈來愈多，也讓老師們疲於應付。
一些老師教了20多年，教學熱誠已被消磨得差不多；加上現在時代變動大，學生談新興科技或受歡迎藝人等話題，老師若「鴨子聽雷」無法融入，對身心都是很大挑戰。
因此，中小學裡除了資深教師，還需要一定比例的年輕教師，為教育帶來新想法；且因為年輕，吸收新知能力強，可以跟學生與時俱進，知道學生在玩什麼，並帶領他們往前進。
過去教師退休採75制，任教滿25年、年齡滿50歲就能領月退，根據統計，教師平均53、54歲退休。但年改新制實施後，月退起支的年齡，高中以下校長及教師訂為58歲，其餘職員自115年起逐年提高1歲至65歲為限。
月退金部分，年改以後，年資30年退休，月退領約5萬元，每增加1年年資多1000多元。許多老師為了老年生活著想，不想太早退休，普遍想法是：能撐就撐，直到身體沒辦法了才退休。
當資深老師不退，年輕人愈來愈難找到教職，不但校園失去活力，也不利於台灣教育發展。
政府現在延後教師退休年齡，對資深教師其實是一大折騰。如果年改讓資深教師不願退休，那政府也應調整教育體質（譬如減少班級人數），讓年輕人仍然有機會成為老師，台灣教育才有希望。
(中國時報)
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