活化警力 拚治安不能短視近利
中國時報
陳鴻偉
台南市長黃偉哲日前說除非中央補助，否則警政署不要再撥人過來，更表示若六都都拒收，那台灣將有5000名流浪警察。諷刺的是，過去許多地方政府首長頻喊警力不足，現在人真要補滿了，竟哭窮。警力應活化，有效運用，拚治安不能短視近利。
年金改革後，許多原本符合退休資格，打算退休的員警，紛紛決定再做幾年，內政部長徐國勇去年還興奮宣布警力不足問題，即將獲得解決，並規畫預計3年內補足所有缺額，並樂觀表示此事可望在2019年達成。
過去全國警力缺口曾高達8700多人，在國內講求民主、自由的氛圍下，10年來大小陳抗不斷，警察不眠不休辛苦執勤，結果還落得被告被打上法院，又因警民比差異懸殊，日益惡化的執法環境及過勞勤務，確實讓許多警察時間到就請退。
警察培訓需有更通盤更長遠的規畫，警力配置與活化更是當務之急，以台北市為例，各分局刑事偵查隊沒人要去，導致去年警專畢業的年輕員警，居然全部被強制派入偵查隊，而許多繁重的派出所，也是經常缺人。
中央埋單，提供警力對各縣市而言，確實可坐享其成，但也少了向心力及共榮感，地方政府首長切不可在治安好時就不要警察，治安差時就要中央派員協助，短視近利的後果，無法真正解決問題。
(中國時報)
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