3都市長領萬人 挺龍介進立院

2019年02月18日 04:10 中國時報 李其樺 、劉秀芬／台南報導 、劉秀芬／台南報導

「禿子、燕子、漢子」韓國瑜、盧秀燕、侯友宜3都市長選後17日首次合體台南，力挺黨內台南市第2選區立委補選參選人謝龍介，上萬民眾擠爆遠東科大，爭睹4人風采，更熱情吶喊「韓國瑜選總統」、「立委選龍介，台南發大財」。一場立委補選造勢大會，形同總統大選規格，除了說明龍介仙的好人緣，更再度印證「韓流」勢不可擋。

三天王站台 總統大選規格

昨天下午謝龍介在遠東科大舉辦競選總部成立大會，他先與韓國瑜、侯友宜挽袖下廚，一同煎虱目魚、做虱目魚湯，替在地農漁民行銷農漁產品；隨後盧秀燕趕到，3人一起進場。現場群眾看到韓國瑜，蜂擁上前搶著和他握手，將舞台前方包圍的水洩不通，還有民眾熱情大喊「總統好」、「韓國瑜選總統」。

韓國瑜表示，「今天是謝龍介的大喜之日！」看到這麼多人來挺謝龍介，代表台灣人覺醒了，民進黨每逢選舉搞意識形態等奧步招數要被淘汰，現在台灣人明白，誰幫人民顧好日子，誰就是好的政治人物。

韓國瑜說，謝龍介這次如果真的當選立委，能夠幫農漁民找活路，也是台南、甚至台灣的大勝利，「整個南台灣站起來，告訴大家我們要拚經濟！」呼籲大家給謝龍介機會，也給農漁民一個機會，支持謝龍介改變台南，給大家更好的生活。

侯友宜則盛讚謝龍介是最接地氣的議員，要大家支持他。盧秀燕也指出，謝龍介可說是台南最好的推銷師，如果讓謝龍介進立法院，台南一定會出頭天。

接地氣拚經濟 農漁民發聲

國民黨立委許淑華、江啟臣、沈智慧等人，以及大批基層農漁民也到場替謝龍介發聲。去年曾替韓國瑜助選的麥克風手「強強滾」更表示，民進黨聲稱「台南不能輸」、「台南是民主聖地」，還說投給他們就是愛台灣；人民被騙了幾十年，現在該覺醒了，呼籲大家團結一致支持謝龍介，一起來拚經濟。

昨上午8點不到，就有不少韓迷、龍粉湧進遠東科技大學，在體育館外面排隊等待開門後搶占最佳觀賞位置，還有韓粉遠從國外而來，將最多只能容納3000人的體育館會場擠爆；如果再加上場外無法進入的群眾，至少上萬人前來參加謝龍介的造勢活動。

(中國時報)