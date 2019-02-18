藍打發大財 綠攻台灣意識
新聞透視 3月16日彰化、金門、新北與台南的立委補選，由於4席立委選區藍綠色彩壁壘分明，形成2比2對峙局面，如今更是「發大財」與「台灣主體意識」路線火併。這場補選不單純是2020年前哨戰，結果也將為2020大選的主軸定錨。
在第2波補選中，金門及彰化第1選區是藍營優勢選區，而新北第3選區與台南第2選區則是綠營優勢選區，無論藍綠，雙方都有不能輸的壓力，任何一方若搶灘成功，等於是對2020選情注入強心針，反之，將陷入危機。
對民進黨而言，彰化選區是中小企業聚集地，也是國民黨籍新任縣長王惠美的大本營，綠營若有辦法攻陷，代表藍營在此基層能力並不穩固，過去3年，民進黨因二修《勞基法》得罪不少中小企業，要是能在此扳回一城，可以給予綠營更大的信心。
對國民黨而言，新北、台南的選區都是「綠到會出汁」，立委選舉從2008年改制迄今，藍營從未在這兩區贏過。去年「韓流」顛覆深綠高雄，自然也期盼拿下這兩區，同時也是測試韓流還能否帶動國民黨選情的試金石。
民進黨最近大動作挑釁中共，開始主打台灣優先的統獨議題，蔡英文總統支持度有所上升，綠營亦有意在這場補選中測試「台灣意識」號召力；而韓流就代表經濟牌，國民黨繼續主打經濟議題，要用「發大財」口訣，再創「韓流效應」。
無論藍綠，這次補選都是指標，是「台灣主體意識」搶灘成功？或是「發大財」逆轉勝？雙方也都好奇目前自己玩的胸有成竹路線，實際上在選舉反應的效果是如何，輸贏結果不只將成為雙方修正路線的參考，也會是2020大選的定錨。
(中國時報)
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