朱籲勿自己玩 吳批全民調不可靠

2019年02月18日 04:10 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨為了黨內初選制度該採何方式，鬧得不可開交。在美國矽谷參訪的前新北市長朱立倫昨受訪時表示，不管哪個制度，要獲得民眾肯定與支持，才是最好的制度，「不是我們自己內部玩，而是不斷革新，要有嶄新做法，也要跟年輕人站在一起。」

朱立倫昨在矽谷與當地就業的台灣青年對話，朱表示，國民黨參選人爭取勝選最重要的事，是改善台灣經濟、兩岸關係，讓人民過好日子，因此參選人要說出目標爭取民眾支持，讓民眾感受嶄新方向，這也是他為何要至矽谷取經，讓台灣年輕人走出新方向。

前國民黨組發會主委張雅屏昨在臉書表示，根據關於國民黨與外部輿論關係的研究，國民黨其實是「弱團體」，容易受到外部輿論影響，黨內就算有共識也難以影響外部輿論，反而容易被外部輿論影響黨內意見，因此全民調才最符合黨的利益，也就是勝選。

前立委蔡正元則建議，無論全民調或黨員投票，都應該設置「韓國瑜防磚條款」，從3月開始每半個月做一次民調，把韓納入比較，誰贏過韓，誰就有資格選，如一直到7月韓還是最高，就應徵召韓選總統；就算是黨員投票，也要把韓納入選項，票選贏韓，才有資格選。

國民黨主席吳敦義昨接受《美國之音》專訪時，談到黨內初選制度，他再度批評全民調的做法「不可靠」，他重提2016總統大選「換柱」的案例，強調若採取全民調，民進黨一定灌票給最好打、最弱的對手，讓他們躺著打也贏，批評全民調是「不可靠的東西」。

吳不忘調侃朱，當時用全民調決定的人選（洪秀柱）後來也「換手」，召開臨時黨代表大會徵召黨主席（朱立倫）選總統，「結果還是300多萬票差落選」，因此無論是全民調，或是後來的更換人選，都會傷到黨的元氣。

(中國時報)