王金平談韓市長 兩人心意相通
已表態選總統的前立法院長王金平，17日到彰化縣輔選時指出，將參與黨內總統初選，並強調雖未正式宣布參選，但早就天天在準備，3月就會對外宣布；提及韓國瑜時，王金平表示「我們兩個人是心意相通，其他不用多講。」
王金平站台致詞時說，明年1月除立委選舉，也是總統大選，他已決定要參加黨內提名初選，希望鄉親黨員繼續關心、支持，彰化是他的第二故鄉，10歲就到員林來發展，有很深的淵源。
媒體問「后羿」韓國瑜氣勢越來越強，是否擔心受威脅？王金平說，常理說「施人慎勿念，受施慎勿忘」，兩人互動相處自然，不至於威脅到他個人的參選策略，未來韓國瑜若會在各方面配合他，也需出自於韓自願。
王金平指出，韓國瑜當前想的，應該還是市長的政績要呈現出來，這才是要務，「我們兩人是心意相通，知道怎樣就好，又何必明講什麼？」
晚間王金平也出席「庶民拚經濟、台中來走春新年音樂會」，在現場與台中市副議長顏莉敏、前立委蔡錦隆一起發放旺旺紅包，很多人高喊「王總統」。王說，感受中部熱情如火，會更加努力，勇往直前，爭取到黨提名。
王金平表示，初選機制，「黨中央怎麼決定，我們怎麼遵行」；6、7月才確定總統人選會不會太慢？王金平說，現在準備初選，同樣在準備未來大選，6月也好，7月也好，都是好的月份。
(中國時報)
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