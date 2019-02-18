傾聽滿足民意 余天想當立委
新北市三重立委補選3月16日投票，民進黨參選人余天17日晚間在三重小巨蛋向日葵廣場舉行競選總部成立大會，行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃、民進黨主席卓榮泰及多位黨籍立委、議員皆到場力挺，余天表示，「我沒什麼政見，就是傾聽民意、滿足民意！」
余天競總成立大會昨晚吸引上千名支持者到場，余天也帶著太太李亞萍及兒子余祥銓、女兒余筱萍、余苑綺等家人到場同台，余天更現場高歌〈你是我的生命〉，懇託支持者「惜命命」、「3月16日出來投票」。
余天表示，三重需要都更，但不能都給建商賺很多錢，一定要讓在地民眾公平分配，另外，三重毒品也是問題，他如果進立法院，一定跟中央爭取，讓三重治安平穩。
蘇貞昌表示，余天讓大家覺得很溫暖，為民進黨從台灣頭助選到台灣尾，為台灣民主政治奔走，希望大家讓余天進立法院。
卓榮泰說，3月16日投票有三種意義，第一要投給高志鵬委員看，我們沒有忘記他，第二是要謝謝余天過去1、20年來在全台各地幫忙民主進步黨，第三個意義，三重人用選票告訴全台人民，肯定余天和民進黨過去的表現和改革，對民進黨還有信心。
國民黨參選人鄭世維昨也宣布，已邀約到新北市長侯友宜、高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕於2月23日到三重合體助選。
(中國時報)
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