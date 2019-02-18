韓挺柯呈枋 龍助黃振彥

2019年02月18日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化拚立委補選！藍營參選人柯呈枋17日成立競選總部，國民黨大咖雲集，高雄市長韓國瑜到場，吸引大批韓粉，韓讚年輕帥氣的「庄腳囝仔」柯呈枋了解鄉下人想法，一定會認真做！綠營參選人黃振彥則邀交通部長林佳龍相挺，在和美掃市場拜票，林允諾全力支持黃的政見。

藍綠昨天都鎖定立委第一選區補選人口最多的大票倉和美鎮造勢。曾任彰化縣副縣長的柯呈枋，在國民黨和美鎮黨部成立競選總部，前立法院長王金平為柯披掛彩帶、副主席郝龍斌授予黨旗，彰化縣長王惠美則傳承球棒象徵強棒傳承，雲林縣長張麗善、立委沈智慧、江啟臣、許淑華和顏寬恒等都來站台。

郝龍斌與張麗善盛讚柯有人氣、接地氣，內才外才兼具。王金平則說，柯出身貧寒、由媽媽獨力扶養長大，憑己力半工半讀、考進公門服務，深知基層心聲，唯有這一席先上，國民黨明年在彰化才有機會爭取4席全壘打。

人氣爆棚的韓國瑜在傍晚趕到，一下車就寸步難行，不斷有人爭著拍照、握手，高喊「選總統」，最後只能改為陪柯站上宣傳車致意。

韓國瑜指出，韓流是因他能講出人民的心聲，相信台灣未來政治要重新走回原點、從人民角度出發；韓也自嘲「又老又醜」，讚柯年輕帥氣，兩人「庄腳囝仔」了解鄉下人想法，一定會認真做，讓百姓安居樂業、過好日子，彰化發大財！

針對黃提出的政見，包括延伸捷運綠線經和美到鹿港、興建橫跨大肚溪連接台中與彰化的大橋等，林強調全力支持。

(中國時報)