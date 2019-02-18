小英啟動選戰2.0 找回中間選民

2019年02月18日 04:10 中國時報 崔慈悌／台北報導

2020年民進黨總統初選即將登場，蔡英文總統已進入選戰2.0模式，府院從過去「蔡賴菊」的鐵三角，調整為「蔡蘇分工」，華航罷工與同婚等爭議性議題，由蘇內閣負責「拆炸彈」，避免耗損蔡的支持度，蔡英文則左批對岸，右打藍營，重新包裝形象再出發，找回2016年支持她的中間與年輕選民。

蔡英文總統上任後，已歷經3任行政院長，初期延攬互信深、默契佳的林全擔任閣揆，各項政策幾乎都是蔡英文說了算；賴清德接任閣揆後，英、賴與總統府祕書長陳菊形成「鐵三角」，蔡英文角色弱化，但總統依舊背負最大政治責任，因此在九合一選舉大敗，蔡英文宣示「站到第一線」，並發表了幾次的「迴廊談話」，直接為政策下指導棋，也引發爭議。

不再衝上火線 留空間

「賴下蘇上」後，強勢的蔡英文與蘇貞昌逐漸摸索彼此分工的「蔡蘇體制」，對這次華航機師罷工，蔡英文退居第二線，外界雖批評她「神隱」，但據了解，總統府副祕書長劉建忻與交通部長林佳龍等人保持密切聯繫，研擬解決方案，蔡也隨時與蘇揆連繫對該案投入關注，但不再像過去公開下指導棋，為自己保留迴旋空間。

近來吵的沸沸揚揚的同婚議題也是一樣，蔡英文在2016年總統大選前，公開挺同婚，但由2018年底九合一選舉結果來看，中南部對同婚議題相對保守，因此面對即將登場的2020年大選，蔡對同婚立法，謹慎少言，由蘇內閣去拆解炸彈。

經營網路社群 搏感情

一般政務留給蘇揆，蔡英文更專注於屬於總統職權的兩岸和國防，除了左批對岸領導人習近平外，也右打藍營頭號戰將韓國瑜，並透過網路社群的營造，拉近中間和年輕選民的距離。總統府發言人黃重諺表示，憲政上總統、閣揆本就各有職守，總統對外要守住國家主權，確保國民的民主自由，對內要強化國家的自主防衛力量，行政院長則是要帶領行政團隊，把攸關國民生活品質提升的大小事照顧妥當。

蔡英文在2016年總統大選中，大贏國民黨朱立倫308萬票，在2018年底縣市長選舉中，國民黨比民進黨多出120萬票；經過軍公教年改爭議後，綠營估計小英很難從藍營選民裡爭取到選票，但若能找回2016年支持她的中間選民與年輕人，蔡英文依舊有近200萬票的優勢，2020年對她而言，仍有勝算。

(中國時報)