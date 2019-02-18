網路聲量製造機 林鶴明助攻

2019年02月18日 04:10 中國時報 崔慈悌

蔡總統近來大走親民路線，從逛西門町商家，到水準書局買書，都大獲好評，主要操盤者就是5年前幫柯文哲打選戰的林鶴明。總統府向桃園縣政府借將張惇涵後，張負責較多發言人事務，林則專注經營網路社群，為小英打2020年總統大選硬仗。

關注蔡英文的民眾會發現，九合一敗選後的蔡英文變得「很不一樣」，2016年上任後一連串雇用御用廚師、隔離陳抗民眾等負面報導，讓「鄰家女孩」的小英成為「關在象牙塔的大小姐」，與民眾距離愈來愈遠，民調支持度也愈來愈低。

為找回民眾過去心目中的蔡英文，總統府請來張惇涵，負責多數發言工作，讓原有發言人黃重諺和林鶴明能專注於發揮所長。

從謝長廷「新文化工作隊」發跡的林鶴明，上屆台北市長選舉，民進黨禮讓柯文哲參選時被「借」給柯文哲，成功為柯P贏得網路聲量和年輕族群的支持。

從蔡英文逛逛西門町店家，和觀光客及路人開心互動、親切合照，到台南與崑濱伯泡茶聊天、到彩券行買彩券，與小朋友一起做年菜，還拿著相機拍她的家貓，這幾天輕車簡從至水準書局挑書，都讓人再度看到過去受中間選民和年輕人歡迎的蔡英文。

蔡英文不再被隨扈隔離在人群外，而是自然地與民眾互動，挑書時，就像一般學生，抽出壓在下面的新書，這些不經意的小動作，「鄰家女孩」形象再度擄獲人心，相較於藍營天王們仍在相互攻訐，小英這位綠營當然候選人已占先機。

(中國時報)