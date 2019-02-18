有事找部長 蘇行政風格很直接
蔡政府過去常被詬病有「大政委、小部長」的形象，政委躲在雲深不知處，不必到立院備詢，部長彷若被架空，民眾甚至連部長的名字都喊不出來。但蘇貞昌一上任，就指示政策執行由部會負責，日前與綠委餐敘時更直接提及「有事情直接找部長，若跨部會協調再找陳其邁」，等同把主導權收回內閣團隊，揮別大政委時代。
有綠委私下形容說，指賴、蘇兩任院長的個性、與立委互動方式截然不同，比如賴清德對於政策上會有自己想法，但跟立委互動時，不會講得很直接，會先聆聽立委的討論，再提出想法；蘇貞昌與多立委熟識，「所以他都很直接」，會直接告訴大家，什麼事該怎麼做下一步。
這樣的行政風格反映在內閣團隊表現，雖然多數閣員是留任，但作風已大不同。蘇更要求部長站上第一線接地氣，如勞動部長許銘春開直播唱歌，科技部長陳良基則抱獨角獸娃娃直播。
至於政策擬定，蔡英文與行政院前院長林全曾樹立「大政委、小部長」行政風格，許多政策都是由政委甚至是蔡英文拍板；但常因輿論風向而改變，部長淪為「聽命行事」。
據了解，蘇貞昌與立委分區座談，有立委詢問，若有政策反映，窗口應該找誰？蘇貞昌回答說，除了副院長陳其邁、祕書長李孟諺外，相關各部會事務，就直接找部長就好，若是跨部會協調無法處理，再找陳其邁就行。
雖然蘇貞昌並沒有撤換政委，但這話講得明白，蘇此舉等同把政策擬定的權力還給部會首長，況且蘇揆早就重申政策決定與執行由部會負責，政委是協助溝通和跨部會協調，形同讓「大政委通通退位」。
蔡英文將內政全權放手交由行政院，這樣能讓她有時間勤跑基層，也避免第一時間被出包政策纏身。不過人民是把民進黨政府視為一體，蘇內閣雖站在第一線衝鋒，務必得交出成績單，否則蔡英文的連任之路恐無比艱辛。
(中國時報)
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