強台保台 40優先法案今討論

2019年02月18日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

立法院新會期已經開議，行政院羅列40多項優先法案，除了外界關注的同性婚姻專法、提高酒駕刑度法案、高官退將赴陸管制，行政院也準備提出「強台」、「保台」的經濟法案。政院發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）表示，今將由行政院副院長陳其邁、民進黨團總召柯建銘主持行政立法會報，將敲定本會期優先法案。

谷辣斯表示，本會期優先法案，大致分為「強台」、「保台」兩大主軸，「強台」指拚經濟相關法案，例如為因應美中貿易戰，增加台商回台投資誘因，將提出《產業創新條例》修正案、《營業祕密法》修正案、《國防產業發展條例》草案等，也有針對《外國人投資條例》修正草案、《華僑回國投資條例》修正案。

其中，《營業祕密法》修正案目前已有綠委鄭運鵬所提版本付委，若修法通過，檢察官在偵查營業祕密案件若認為有必要時，得核發偵查保密令，防止營業祕密外洩給大陸；若違反偵查內容保密令，也新增可處3年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金。

谷辣斯也表示，「保台」法案則有《國家機密保護法》修正草案、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。

現行《兩岸人民關係條例》規定政務人員、縣市長、涉機密人員離職3年內不得赴大陸，但可向原服務機構申請刪減，綠營認為形成退將高官赴陸巧門，修法版本則是將涉機密的公務員管制至少3年，高官將領則是15年。

此外，因應大陸去年開始發放居住證，陸委會曾提出將有修法對案，如領證者有申報必要，且不能參選、擔任立委、縣市長，屆時也將提出《兩岸人民關係條例》修法版本。

谷辣斯說，政院的優先法案約40案，但仍須等周一與立法院執政黨團委員討論後，才會最後定案，行政、立法政策協調會報將於今中午於行政院舉行。

(中國時報)