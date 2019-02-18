強台保台 40優先法案今討論
立法院新會期已經開議，行政院羅列40多項優先法案，除了外界關注的同性婚姻專法、提高酒駕刑度法案、高官退將赴陸管制，行政院也準備提出「強台」、「保台」的經濟法案。政院發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）表示，今將由行政院副院長陳其邁、民進黨團總召柯建銘主持行政立法會報，將敲定本會期優先法案。
谷辣斯表示，本會期優先法案，大致分為「強台」、「保台」兩大主軸，「強台」指拚經濟相關法案，例如為因應美中貿易戰，增加台商回台投資誘因，將提出《產業創新條例》修正案、《營業祕密法》修正案、《國防產業發展條例》草案等，也有針對《外國人投資條例》修正草案、《華僑回國投資條例》修正案。
其中，《營業祕密法》修正案目前已有綠委鄭運鵬所提版本付委，若修法通過，檢察官在偵查營業祕密案件若認為有必要時，得核發偵查保密令，防止營業祕密外洩給大陸；若違反偵查內容保密令，也新增可處3年以下有期徒刑、拘役或併科100萬元以下罰金。
谷辣斯也表示，「保台」法案則有《國家機密保護法》修正草案、《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。
現行《兩岸人民關係條例》規定政務人員、縣市長、涉機密人員離職3年內不得赴大陸，但可向原服務機構申請刪減，綠營認為形成退將高官赴陸巧門，修法版本則是將涉機密的公務員管制至少3年，高官將領則是15年。
此外，因應大陸去年開始發放居住證，陸委會曾提出將有修法對案，如領證者有申報必要，且不能參選、擔任立委、縣市長，屆時也將提出《兩岸人民關係條例》修法版本。
谷辣斯說，政院的優先法案約40案，但仍須等周一與立法院執政黨團委員討論後，才會最後定案，行政、立法政策協調會報將於今中午於行政院舉行。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。