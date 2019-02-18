F-16V性能提升 4架3月底交機
據軍方官員透露，空軍F-16V戰機性能提升案，首批4架，預訂3月底前交機，現正進行各項測試；另F-16V戰機的研發經費，目前是我全額支付，因已有數國向美下訂單，我方分攤的研發經費將會下降。
軍方官員說，F-16V戰機的研發費用是一筆固定費用，假設是200億元，如果只有台灣做性能提升，200億都由我空軍支付，若有別國參與，就依參與國家、修改飛機數量依比例分擔，我方分攤的研發經費就會減少，這些帳，都會直接匯給國防部的專戶。
代號「鳳展計畫」的F-16V戰機性能提升案，預訂112年執行完畢，包括研發經費在內，預算由1100億餘元增加到1296億餘元，今年編列91.7億餘元。不過遭立院國防委員會凍結5億元。
至於F-16V戰機的研發經費占預算比例，外界無法得知。而新增的196億元，根據空軍參謀長劉任遠在立法院的說明，是根據原始需求採購武器裝備，並無額外增加不該買的裝備，只是先前還未獲他國同意供售，所以沒有編。
軍方官員表示，4架性能升級的都是先導型，因訓練人力、技術提升與移轉稍微落後，不過，這些落後項目都會趕上，4架戰機預計在下月底交機。
美國已同意巴林，希臘及斯洛伐克等F-16V新機購案，或將現役F-16性能提升為F-16V。其中，巴林是訂購19架全新F-16V，並由美方協助將現役的40架F-16戰機提升為F-16V；希臘是性能提升案。至於美方要求我採購F-16V新機案，尚未排到討論議程。
(中國時報)
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