稅收超徵 政府還債只達低標

2019年02月18日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

近年債務還本占稅課收入預決算概況

稅收連年超徵，近5年超徵6092億元，立院預算中心指出，政府稅收大幅超徵，但卻吝於還債，還債比一直處於法定要求上下，2019年度總預算案編列的債務還本預算835億元，占當年度稅課收入比率5.09％，僅較法定規範多出14.55億元，相較於近年稅收超徵情形，根本偏低，要求改善。立委曾銘宗等也要求應將償債比拉升至7.5％。

不應該打腫臉充胖子

蔡英文總統在農曆年前提出因應連年稅收超徵，歲計賸餘可謂經濟紅利，要讓全民共享，令外界一片譁然，史上最大賄選等負面抨擊聲浪高漲，最後不了了之，但截至去年底，中央政府一年以上非自償債務高達5.3兆，經濟紅利一說，根本是打腫臉充胖子，立委曾銘宗便直言，這些累計債務不利財政健全。

曾銘宗強調，稅收連年超徵，近5年超徵金額高達6092億，正代表著稅課收入預估嚴重失準，須加改善；另外中央政府債台高築、逾5.3兆，要健全財政，除應減少舉債外，更應將償債比拉升至7.5％，不能一味停留在符合法定的低標標準。

立委指應拉升至7.5％

立院預算中心資料顯示，2009年度至2013年度債務還本預算占稅課收入預算比率介於5.13％至7.52％間，超逾《公共債務法》規範的5％；然2013年度修法後，近年所編債務還本比率僅略高於法定比率5％，其中2017年度債務還本比率因立院審議增列稅課收入預算，未達法定比率；如再觀察歷年債務還本決算數占稅課收入實徵數比率，自2014年度起均未達5％，有違《公債法》規定意旨。

財政部官員則強調，近年來幾乎每一年的歲出金額仍大於歲入金額，雖然償債金額占當年稅課收入比只有5％左右，但新增舉債已比預算數減少，像去年編的舉借債務預算達1267億，但實際並未舉債。對於未來是否提高償債比，還是要看主計總處如何編列預算而定。

(中國時報)