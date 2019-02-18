華航Q1賺不賺 看油價臉色
機師罷工落幕，根據華航公告，2月營收短少約為6億元，單月營收130億元可能不保，將創18個月來新低，第1季400億元亦難達標；不過法人說，慶幸的是油價仍處低檔，光省下的油錢就可覆蓋賠償，第1季財報不會太難看。
法人透露，華航因應機師罷工取消上百個航班，但據了解，因先前已與多家航空業者達成協議，轉簽成本不如想像高，「沒賠、甚至還有可能小賺」，唯真實情況如何，恐怕要等第1季財報出來才知道。
機師工會選在春節末段罷工，讓華航旺季不旺。華航公告，這7天總計取消214個航班，累計營收損失金額估計約5億元；如再加計2月20日前已經預告取消的航班，對未來營收影響金額約0.99億元，總計達6億元。
營收下滑外，華航即將面臨旅行社及旅客求償，本周將於官網設立賠償申請專區，因罷工取消或延誤6小時以上所衍生出必要的食、宿、交通等相關費用，都可憑登機證及合理單據申請，每位旅客上限為250美元（約新台幣7,500元），經檢核後就會撥款。
旅行業界估計，這波罷工受影響的旅客若都賠到上限，華航大概要再掏2.25億元。不過實際狀況是，後期對旅客簽轉都很大方，罷工因此衍生的費用，應該小於這數字，對華航來說算是「皮肉傷」。
法人指出，不管是單月營收下滑或是後續賠償，衝擊都不如國際油價，以華航1個月的燃油需要用掉160～170萬桶，去年光購油支出就花了100億元，不過之前油價下跌，第1季購油可省30億元，足可抵銷罷工造成衝擊。
後續經營方面，華航增派機師人力，約增加1.14億元，另外還有飛安獎金每年約1.2億元。法人認為，相較於長榮航空，華航人事成本確實重了許多，雖此次罷工落幕，但成本是長期性問題，仍要尋求改善之道。
(中國時報)
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