換掉何煖軒 法人要府院別鬧了

2019年02月18日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

機師罷工落幕，傳出華航董事長何煖軒恐成代罪羔羊，遭點名去職。不過法人認為，明年就要總統大選，這時候換掉何，換個可能只做1年多的新董事長，只是讓華航又空轉，「府院別鬧了吧！」，應該正視華航公不公、民不民的股權架構，其他都是假的。

機師工會選在春節罷工，衝擊春運，引發執政黨不滿何煖軒作風強硬所致，傳出因何煖軒已逾65歲，根據規定，官派董座聘用每年須重新檢視一次，可能順勢讓何不延任。

對於傳出府院有意撤換何煖軒，財經圈有不同看法。法人認為，員工權益很重要，但也不能不顧股東權益，先不論機師罷工原因，至少此次因應罷工，華航有備而來，甚至是資方後續談判守住底線，這都值得肯定。

法人表示，何煖軒3年前處理空服員罷工，選擇照單全收，造成華航龐大成本壓力，如果這次又全給，才真的應該下台；換言之，何煖軒至少在這方面夠硬，沒有輕易妥協，站在維護股東權益的面向，沒有下台的理由。

一旦何煖軒遭去職，法人反問，明年初就要大選，如果小英落選，代表接替何煖軒上任的人只能做1年多，「那是要做什麼？要華航空轉嗎？」，這時候換人，酬庸的味道更明顯，政治效應是執政黨要去考量的。

法人表示，頻繁的換董事長，不只救不了華航營運，更可能讓內部派系鬥爭加劇。況且何煖軒上任後也非全無建樹，包括切入維修領域、也成功處理台灣虎航的爛攤子，單用這次處理機師罷工否定他，也不公平。

華航機師罷工7天，股價的票面保衛戰也陷入膠著。上周五下跌0.05元，收在10.1元，驚險過關。不過法人認為，還是要看後續經營，加上前後兩次罷工造成華航商譽受損，這都不是更換董事長就能馬上解決的。

(中國時報)