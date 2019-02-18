觸及亞鄰天花板 汽油今不漲反降

2019年02月18日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

石油輸出組織（OPEC）1月份減產原油、沙烏地阿拉伯也強調3月將再進一步減產，再加上市場預期陸美貿易談判恐延長等因素，推升國際油價，依浮動油價公式計算，國內汽油本周每公升原應大幅調升0.8元，柴油也將上漲0.4元，但因汽油價格調升金額觸及亞鄰競爭國最低價的天花板，以致中油、台塑化宣布，本周國內汽油價格不僅不漲，每公升還下調0.1元。

以中油零售價為例，調整後，92無鉛每公升26.3元、95無鉛每公升27.8元、98無鉛每公升29.8元、超級柴油每公升25.1元。

中油表示，國際原油受沙國承諾擴大減產、委內瑞拉產量持續處於低檔等因素影響，致價格上漲。上周國際指標油價每桶為63.54美元，較前周62.19美元上漲1.35美元，加計匯率因素，今日國內油價漲幅應達1.89％，汽、柴油每公升應分別調漲0.8元及0.4元，但其中汽油價格應調金額因超過亞鄰競爭國最低價，尚需調降0.1元；柴油價格應調金額仍為亞鄰最低價，故依公式調整。

展望未來國際油價走勢，元大投信期貨信託部分析，需留意俄羅斯減產程度，以及美國頁岩油主要增產地區二疊紀盤地的輸油管線建設進度，屆時需特別留意美國原油日產能增加速度，以及當時各產油國的消息面變化。

(中國時報)