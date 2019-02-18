貿協建構數位電商生態系
南攻利器，「台灣經貿網」躋身全球貿易平台排名前15大！強化數位經濟發展時代我國出口企業的競爭力，外貿協會「台灣經貿網」積極打造數位電商生態系，協助台商運用電商拓展海外市場。台灣經貿網為B2B電商平台，以協助本土中小企業拓銷全球市場為定位，迄今已累積約7萬家企業上架66萬張型錄，此外，也與我國電子商務相關協會結盟設置數位基地，分級分類提供台商所需數位服務。
為培育國內數位行銷人才及企業電商能力，台灣經貿網與數位巨擘如Google、Facebook等合作，亦與Amazon推動T（Taiwan）A（Amazon）光點計畫，並與eBay合作台灣館，提供專人一對一輔導上架及數位行銷；並協助商品翻譯多國語言、型錄優化、關鍵字廣告及搜尋引擎優化、行銷函及英文新聞稿撰寫技巧等，並與桃園、新竹、台中、台南、高雄及花東地區與經發局、工策會及產業協會等，合辦培訓課程。
為執行新南向政策，台灣經貿網自2017年起陸續與新南向市場在地電商如越南在地第一名Tiki.com、印尼在地第二名Blibli.com及台資電商PChome Thai策略聯盟，在相關平台建置「台灣館」，配合當地節日及我國展團進行事件行銷，提升台灣品牌知名度，協助台商爭取跨境電商B2C商機。
同時台灣經貿網增加泰、越、印尼語系網頁，加強數位行銷吸引新南向市場買主下單採購。系統方面，台灣經貿網與時俱進，如推出買主智慧推薦、以圖找圖快速下單，供應商方面更運用AI分析，協助找尋潛力市場及買主名單；經貿語音助理T-bo亦於今年初上線，提供買主英文版及供應商中文版24小時服務。
(中國時報)
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