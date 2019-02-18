產學攜手 培育不動產高階管理人才

2019年02月18日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

因應不動產業界培訓碩士高階管理人才的需求，台北市不動產代銷經紀商業同業公會與國立台北商業大學首度攜手合作，明（19）日將於台北商業大學開設「不動產經營與行銷管理專班」，致力培育不動產業的專業人才。

國立台北商業大學企業管理系主任張旭華表示，本次專班的開設，在業界算是創舉，有別於一般常見的管理課程，該專班是針對不動產這個專門領域來授課，從師資到課程規劃，皆貼近業界實際需求。

張旭華說，「不動產經營與行銷管理專班」教學重點包含：人事管理、財務管理、行銷管理、法規及專案管理等；而師資的部分，除了學術界權威外，亦邀請到業界重量級大咖，如代銷龍頭海悅廣告總經理王俊傑等指標人物來授課，力求「學用合一」，以培訓出企業真正需要的專業人才為最大目的。

海悅廣告總經理王俊傑指出，「產學結合」最好的就是可以「接地氣」，學術理論輔以業界實務經驗的傳承，讓人才培育更能滿足業界實際所需，專班課程為期兩年四學期，畢業可獲得企管碩士學位，對於建築從業人員自我提升有相當大的幫助。

基本上，在不動產經營管理上，代銷業所需學習、充實的知識面向相當廣泛，王俊傑指出，一位優秀的代銷人，不論是總體經濟、財務管理或是房貸等個金，都應有足夠的底子，如代銷的業主是建商，為此代銷人有責任帶給建商相對充實的市場前景分析，藉以設計出符合購屋需求趨勢的產品，這時總體經濟的分析能力便十分重要；賣房子給客戶時，也須協助客戶做理財規畫，財管知識當然不能少；交屋時，房貸等需求屬個金，掌握房貸利息走勢，也是必要的。

王俊傑透露，這專班十分吸睛，第一期報名爆滿，經筆試、口試後，錄取名單已出爐，第二期報名人數也相當多。他強調，當市場經驗與學術數據能勾稽，將可讓學員更理解市場現況，未來較能學以致用。

(中國時報)