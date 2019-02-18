金豬年股漲 紅包行情熱呼呼

2019年02月18日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

金豬年台股開紅盤，近來美股大漲帶動亞股盤勢，台股屢次觸及1萬100點，分析師表示，紅包行情熱呼呼，台股在短線利多下，短期有衝向1萬500點的機會，股民不妨趁勝追擊，先賺個紅包討吉利。

短線看多 中長線宜保守

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，短線來看，全球資金寬鬆、美國企業財報優於預期，加上陸美貿易戰似乎有緩解跡象，市場一面樂觀，進而推升全球股市呈短線利多、持續上揚趨勢；不過，中長線來看，全球經濟趨緩是事實，企業獲利成長也不如過去強勁，蔡明翰認為，台股今年高點應該就落在第1季。

近來台股跟隨國際股市齊揚，短線賺紅包，中長線操作仍要保守為宜；野村投信國內股票投資部主管姚郁如建議投資人，不妨邊走邊看，後續可能會有更多雜音，包括陸美貿易談判結果，緊接而來是英國脫歐、美國政府關門風波等更多政治風險，投資人應選擇相對不受影響的產業，例如5G、人工智慧、電動車等，以長線向上揚來因應短線波動。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中建議，今年應關注公司盈餘正成長為關注標的，看好半導體、蘋概股、車用電子，電動自行車等族群。

看好半導體蘋概等族群

根據統計，去年台股基金績效冠軍由野村台灣高股息基金拿下，操盤手姚郁如分享投資心法，首先，「人多的地方千萬別湊熱鬧」，簡單來說，當大家一窩蜂投資某些類股時，投資人拿到時已是第二、第三手消息，股票早已「超漲」，去年上半年的漲價概念股，如被動元件、矽晶圓等，到了下半年殺低出場、全軍覆沒，投資人慘賠就是最好例子。

人多地方 千萬別湊熱鬧

其次，要謹記「投資紀律」，姚郁如表示，投資人買一檔股票時，心裡要謹記投資價值、當初設定目標價，當股票一路飆漲時，最容易忘記初衷、打破規則，忽略產業基本面可能跟不上飆漲的股價，最後超跌而慘賠收場。

(中國時報)