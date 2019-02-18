善用VIP策略 迎戰波動下長線機會

2019年02月18日 04:10 中國時報 本文作者為富蘭克林華美投信投研部副總邱良弼

「行情總在充滿希望中幻滅，在絕望中誕生」，用這句投資名言形容2018年下半年到今年以來的金融市場表現，可說是十分貼切；展望金豬年行情，景氣循環由擴張邁向成熟，全球市場仍有上漲潛力，機會點儼然與過去大不相同，面對轉折投資策略也要調整，才能化轉折為轉機，在波動中提高勝率，建議以「VIP策略」迎戰金豬年，在震盪中尋求價值投資機會，分散配置顧收益。

回顧2018年全球景氣、股市在上半年達到高峰，但下半年反轉，年度表現上，MSCI世界指數下跌11.1％、MSCI新興市場指數下跌16.9％、全球高收益債以及新興市場債亦有1％至4％不等跌幅，顯示全球市場已進入高波動情境。

首選大陸、新興市場債

升息放緩下，美國與其他國家經濟成長差異收窄等，均壓抑美元走勢，過去跌深的新興國家貨幣及新興市場股票將受益最大，在評價面優勢下將重獲投資人關注，看好新興市場債的高息與貨幣反彈機會、中國大陸股市的低估值機會，唯考量目前波動升高，建議以長線布局降低風險。

陸、港股市去年在中國大陸經濟結構性調整、金融降槓桿以及貿易衝突等影響，本益比大幅壓縮至偏低位置，元月以來隨著上述變數逐漸釐清，預期今年陸、港股市評價水準可望獲得修復。

看好特別股攻守角色

去年全球主要的固定收益資產均經歷了金融海嘯以來，第2度市場修正，也造就中長期布局的切入點，建議重視固定收益的投資人配置成熟市場為主的特別股資產，進可攻退可守。

今年以來，特別股市場表現紅不讓，總計今年以來上漲5.24％，在各類固定收益資產中表現優異。觀察特別股市場賣壓持續縮減，投資人持有信心並未因反彈而獲利了結，波段行情很有機會延續，可望成為中長期回升趨勢的開始，值得分批進場布局。

多元資產投資降低波動

整體而言，金豬年雖然面臨景氣降溫、流動性收縮及市場波動增加等三大變因，但價值投資機會也較過去增加不少，只要掌握VIP投資策略，提前布局價值投資機會、分散配置顧收益，就有機會在市場震盪中成為贏家。

(中國時報)