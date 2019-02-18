每月投資1000元 小錢變大錢

2019年02月18日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

2019年子女紅包理財暨保險規畫建議

農曆年節長假結束，小孩剛到手的金豬年紅包，除準備開學用品外，摩根投信副總經理姜愛苓表示，共同基金是適合作為子女紅包理財的投資工具之一，因為最大的優點是投資門檻低，每月扣款金額3000元就可以開始投資，業者甚至推出1000元的扣款方案，「以時間換取空間」的投資策略，小錢也能變大錢。

姜愛苓指出，子女紅包不妨撥出5、6成的資金，規畫長期理財基金，規畫的配置，建議一半投資在多元的多重資產類型基金，作為核心部位，另外一半以中長線、增值潛力強勁的新興市場區域或產業型基金為主。

基金在台灣的發展超過30年，姜愛苓認為，不論是基金種類、配息、扣款幣別等，都相當多元化，家長可視各資產或子女未來需求做選擇；另外，由於門檻低，想替子女紅包進行投資的家長、或是對在學學生來說，都可以輕鬆跨出投資的第一步。

至於基金標的該如何選擇？由於這筆資金短期不會挪用，姜愛苓建議，長期績效是否穩定是最重要觀察指標，建議家長為子女的紅包選擇投資標的時，先參考該檔基金過去1年至3年的績效，避免選擇表現大起大落的基金。

其次，從投資標的著手，要檢視市場的成長性，在成熟市場、新興市場、單一國家、區域基金、產業基金之間，選擇具有增值潛力的標的；最後，檢視該檔基金是否為該類標的專家，舉例來說，想投資多重資產基金，則該檔基金是否為該類基金中值得信賴的標的。

對於子女紅包理財，全球人壽建議，除強化孩子的意外及醫療雙保障外，父母也應同時檢視自身的壽險、醫療險規畫，因為父母是子女最重要的經濟支柱。

全球人壽舉例，像國小、國中的孩子們，精力旺盛且活潑好動，容易在校內或上學途中不小心發生意外，或是容易受到群聚感染、生病住院，建議父母投保應優先強化意外醫療保障，規畫意外醫療住院日額保險金，以及意外醫療實支實付雜費理賠的部分。

(中國時報)