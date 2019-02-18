開春百花齊放 生技基金衝第一
2019新年開春，全球股市百花齊放，去年幾全軍覆沒的各類股票基金鹹魚翻生；根據理柏資訊統計，各類股票型基金平均新台幣報酬率，好幾檔都已超過10％，其中，生技股票基金以12.7％的反彈力道帶頭衝，美國中小、巴西、俄羅斯、房地產、拉美及大陸股票型基金等，皆因美國、新興市場股市齊揚而受惠。
富蘭克林證券投顧表示，著眼於股市短線漲多後，逐漸面臨上檔技術面壓力，加上陸美貿易談判、景氣展望以及英國脫歐等不確定性猶存，預期接下來行情震盪整理機率提高。不過，聯準會政策轉趨鴿派，歐日英央行延續低利寬鬆政策，有助維繫經濟與風險性資產表現，富蘭克林證券投顧建議，金豬年投資宜先有債券及平衡型基金做核心配置，股票則採定期定額或拉回再加碼。
富蘭克林證券投顧表示，在聯準會偏鴿派與大陸政策作多加持下，新興股市可望有反攻機會，首選大中華與新興亞洲中小型股票基金，預期美股於區間震盪，積極型投資人可留意生技、科技或天然資源產業區間操作機會。
美銀美林2月對股票型經理人調查結果顯示，因醫療產業新藥數據、大型併購案等題材效益，經理人加碼產業持股，並同時加碼科技業雲端運算、人工智慧等長線題材，不過，卻針對公用事業、保險及原物料，列為前3大減碼產業；由經理人資金動態，可窺探出金豬年產業發展前景。
(中國時報)
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