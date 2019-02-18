大叔跑昏了 少年CPR救一命
51歲蔡姓男子15日晚間9時許在新北市新店區北新國小慢跑時突然昏倒、失去生命跡象，年僅16歲少年成育中見狀立刻上前施以CPR急救，將蔡男從鬼門關前救回。成育中憶及當時，直說：「沒有多想，就是一定要把他救回來！」
消防局尋找熱血男
新北市消防局粉絲專頁「新北消防發爾麵」17日上午張貼一則「尋人啟事」，指出新店區一名民眾跑步時昏厥，有熱心男子第一時間上前施以CPR急救，消防員到達仍持續幫忙，昏厥民眾被送上救護車前已恢復生命跡象。
文章貼出後獲得廣大迴響，都在尋找這位「與死神拔河」的熱血男子，不到幾個小時身分揭曉，竟是年僅16歲、就讀華夏科技大學五專部電機系一年級學生成育中。
成父也在臉書回話：「影片中是最小的兒子，兒子覺得沒有什麼，很多熱心民眾也有幫忙。」隨即湧入不少人大讚：「成家人太謙虛了，這是最棒的家庭教育」、「很棒的孩子！」、「救人一命，真是好人，會有福報！」
民眾大誇孩子好棒
消防局新店分隊昨天聯繫上成育中，他由父母陪同前往分隊接受消防局頒發的感謝狀。消防員直誇，「成育中的動作非常標準，如果他自己沒有特別說，根本看不出來是第一次救人。」
成育中表示，自己約壓了100下，當時沒有多想，就是一定要把對方救回來！看到專業消防員抵達，心裡也鬆了一口氣。隨後交接給消防員柯郅任利用自動心肺復甦機與電擊雙管齊下，送上救護車前成功讓蔡男恢復呼吸、心跳。
新店分隊表示，當時除了成育中協助CPR急救外，由於現場燈光昏暗，不少民眾拿出手電筒、手機幫忙照明，讓搶救過程更加順利，「感謝當時在場所有的熱心民眾。」
(中國時報)
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