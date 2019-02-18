北部回溫 元宵節最暖和
元宵節賞燈去！氣象局表示，周二元宵節將是本周最熱的一天，北部高溫將再回升1、2度，中南部高溫甚至達31度，且元宵當天將出現今年最大滿月，賞燈之餘亦可賞月，但北部、東半部雲層偏厚，以中、南部較適合。
今（18）日起東北季風減弱，北台灣高溫可回升5度以上，但隨著華南雲雨區東移，北部、東半部將轉為溫暖偏溼天氣。中央氣象局預報員林定宜表示，今起北台灣回溫，但因華南雲雨系東移，水氣再增加，北部、東半部將出現局部間歇降雨，中、南部也有零星短暫陣雨；元宵節當天，北部溫度約17至27度、中部19至31度、南部21至31度，日夜溫差大，且西半部及離島金門、馬祖均會起霧，出門開車須注意。
林定宜說，春天近天氣多變，周三水氣稍減，出現降雨空檔，北部高溫降至23、24度，但周四、周五降雨再增，周六起又有另一波東北季風增強，也會降溫。
另今年元宵燈會將於屏東縣盛大開展。觀光局大鵬灣國家風景區管理處長許主龍指出，今年燈會屆逢30年，大鵬灣首度公開歷年29座主燈模型與歷屆小提燈。特展自2月19日至3月3日上午10點到晚上10點半、3月4日至4月30日上午9點半到下午5點開放。
特展以燈會小學堂概念，結合燈會知識問答與捐贈發票，送未上色提燈，並可DIY彩繪提燈。
(中國時報)
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