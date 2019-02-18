搖到心驚驚 玉井震度達4級
地牛翻身！台南市玉井區17日晚間6點22分發生芮氏規模4.0地震，據附近地區民眾表示，感覺先上下震一下，然後左右搖晃約十幾秒才停止。鑑於春節時半夜才被地震震醒過1次，這次又搖這麼久，民眾無不「心驚驚」。
根據中央氣象局地震測報，地震震源深度13.6公里，各地震度以台南楠西區最大達到4級，目前未傳災情。此次地震精確位置於北緯23.13度，東經120.45度，位於台南市玉井區範圍內，雲林土庫、斗六及高雄甲仙、嘉義大埔、嘉義市都達2級震度，連彰化大城鄉也可感受到1級震度。
地震發生後，網友紛紛在PTT驚呼「好大」、「台南有感」、「嘉義有感」、「台南頓了好大一下」、「好暈」、「雲林++」。楠西、玉井在地人臉書社團、LINE群組地震後也馬上貼出訊息，部分民眾表示「嚇死了」、「超大力的」，台南市消防局玉井分隊表示未接到任何災情。
家住玉井的民眾表示，春節期間才發生過一次地震，這次地震較大又搖較久，許多住外縣市的親戚朋友也紛紛傳訊息詢問家裡狀況。
(中國時報)
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