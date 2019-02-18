國中學的用到了 成育中好爽
16歲少年成育中施以CPR急救成功救回51歲蔡姓男子，成育中回憶表示，當時非常多人圍觀，他選擇站出來幫忙，當下想到國中健康教育課程中有教導CPR，「第一次使用CPR救人，可以救人感覺很開心！」
成育中說，讀五峰國中時聽老師教導CPR，因為覺得有趣，所以很認真聽講，第一次學習CPR急救是課堂中，對象是道具假人「安妮」，沒想到第二次再度使用CPR急救，對象竟變成真人，「當時真的很緊張！」
成育中回憶，當時正與朋友在操場踢球，因為聽到有人呼喊，才前往圍觀，感覺得出來大家都很慌張，你一言我一語，卻沒有人站出來幫忙。
成育中說，當時閃過一個念頭，就是「一定要把他救回來」，才會挺身站出來，另外現場也有很多熱心民眾幫忙打燈。
華夏科技大學表示，成育中及時挺身而出救人，相當值得鼓勵，會予以表揚，藉此讓其他同學學習效法；此外校方每年都有規畫CPR、防身術等課程，充實學生急救技能。
蔡男家屬向消防局表示，非常感謝成育中的義行，若不是他及時伸出援手，後果不堪設想，希望有機會可以當面向成育中表達謝意。
消防局表示，民眾若遇到類似情況，首先要先評估患者意識、呼吸，再呼叫附近民眾撥打119求援；若現場有自動體外心臟電擊去顫器（AED），取得AED後依據機器語音指示去顫。
消防局表示，一開始要按壓胸部兩乳中間連線，要訣是「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷、持續按壓」，按壓深度至少5公分，每分鐘至少100次，持續到患者有反應或專業消防員抵達，現場若有2人以上，建議每2分鐘換手1次。消防局強調，民眾若有相關急救知識，「不用害怕，勇敢伸出援手！」
(中國時報)
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