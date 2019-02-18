勇奪奧斯卡科技獎 馬萬鈞第一人
第91屆奧斯卡科學技術成就獎日前頒獎，現職Google軟體工程師的馬萬鈞成為第一個獲此殊榮的台灣人。馬萬鈞曾接受國科會（現為科技部）「千里馬計畫」的補助出國進修，科技部長陳良基昨在個人臉書恭喜他獲獎，並稱他是千里馬計畫最佳代言人。
第91屆奧斯卡頒獎典禮24日舉行，不過9日已先頒發科學技術成就獎。據《中央社》報導，馬萬鈞與南加大團隊共同研發的「臉部捕捉特寫技術」，影響了10年來好萊塢電影產業，包括電影《阿凡達》、《班傑明的奇幻旅程》、《玩命關頭7》等都是用這套技術，因此獲得奧斯卡科學技術成就獎的肯定。
透過「臉部捕捉特寫技術」，真人演員進入布滿300多個LED燈的大型球體中，名為Light Stage X裝置則捕捉真人臉上細微結構，重建高解析度臉部幾何模型；真人演員的「數位替身」就此誕生，讓肉眼分辨不出。
40歲的馬萬鈞從小是星際大戰電影迷，愛打電玩遊戲的他靠著「興趣＋經驗」正向循環，成為首個獲得奧斯卡科學技術成就獎的台灣人。馬萬鈞擁有台大資工博士學位，2005年讀博士班期間，因參與國科會補助研究生出國的「千里馬計畫」，第一次到國外長住一年，就此開啟了一場「想像變成真實、讓動畫人物代替演員演戲」的奇幻旅程。
(中國時報)
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