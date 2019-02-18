梅克爾炮轟川普 獨斷獨行

2019年02月18日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

第55屆慕尼黑安全會議昨天閉幕，東道主德國總理梅克爾突然一改慣常的沉穩克制，聲色俱厲痛批美國總統川普獨斷獨行，以及美國自掃門前雪的孤立主義政策，強調以多邊方式處理國際事務的重要性，呼籲國際社會提出創造「雙贏的解決方案。」

批孤立主義 毀國際秩序

梅克爾16日罕見火力全開，警告當前國際秩序正分崩離析，「我們不能就這樣把它毀了，我們必須合作，」她引述共和黨聯邦參議員葛拉罕女士的話，「多邊主義也許複雜，但總比獨來獨往好。如今我們習以為常的傳統秩序遭受龐大壓力…最好設身處地為他人想，看大家能否找出創造雙贏的解決方法。」

針對川普政府片面決定自敘利亞撤軍、美國商務部即將決定是否對德國車課徵關稅、以及川普認定北約盟國軍費分擔不公，是在吃美國豆腐，梅克爾也一一反擊。

梅克爾說，自敘撤軍會讓伊朗和俄羅斯勢力在當地坐大，而美國竟稱德國BMW為國安威脅，她形容，美國使用此等措詞「非常嚇人」。梅克爾也為防衛支出辯護，稱在2024年將達國內生產毛額GDP的1.5％，低於北約的2％，「但對我們而言，這是重大的一步。」

向來內斂慎言的梅克爾，這次親上火線對美開炮，顯示川普上台2年來對歐洲的敵意，已激起傳統盟邦不滿。她這番激情發言，在場觀眾多次爆出熱烈掌聲，甚至起立鼓掌久久不停，梅克爾回座時也面露微笑；不過坐在台下的美國第一千金伊凡卡，從耳機聽到翻譯後似乎有些尷尬，面無表情。

第一千金尷尬 面無表情

美國副總統彭斯緊接著發言，旨在強調美國的領導力。彭斯首先讚揚川普上任以來特殊而非凡的政績。他在分析了美國對阿富汗、北韓的外交政策後，信心滿滿地表示：「現在的美國比任何以往都要強大，美國領導再次回到了世界舞台當中。」

彭斯辯護 籲跟隨美腳步

彭斯發言再次重申川普政府對伊朗問題的立場，他呼籲來自歐、亞國家的代表們，在對伊朗關係和委內瑞拉局勢上跟隨美國腳步，「對（我們的）歐洲夥伴來說，該從災難性的伊朗核協議中退出了」；而委國總統馬杜羅是「獨裁者」，他呼籲歐盟承認臨時總統瓜伊多為委國唯一的合法總統。

彭斯還不忘批評華為等大陸公司「向北京安全機構提供他們的網路和設備所接觸到的信息」，他呼籲安全夥伴們保持警惕，「拒絕任何將有損我們通訊技術安全、或國家安全系統的公司」。相較於梅克爾得到的喝采，彭斯講話現場只有零星的掌聲。

(中國時報)