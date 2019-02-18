布蘭森辦演唱會 募1億美元助委國

2019年02月18日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

南美產油國委內瑞拉因政府無能，深陷經濟危機，導致國內物價飆漲、糧食缺乏，大批民眾逃往哥倫比亞和其他鄰國求生。英國維珍集團創辦人、億萬富豪布蘭森宣布，將於22日在哥倫比亞舉辦慈善募款演唱會，協助解決委國人道危機。

布蘭森在「援助委內瑞拉現場演唱會」網站發布影片中表示，基於委國臨時總統瓜伊多請託，他將於22日在緊鄰委國邊境的哥倫比亞北部城市庫庫塔舉辦演唱會，喚起國際社會對委國人道危機的關注，並要在60天募集1億美元（約台幣30.8億元）。

布蘭森說，1971年人們曾為遭逢戰亂的孟加拉舉行演唱會，1985年為陷入饑荒的衣索比亞舉辦演唱會。因此，他決定促成這場慈善盛事。布蘭森同時發下豪語，這場演唱會絕對是眾星雲集，且會網路直播。目前已知受邀歌手有以「Despacito」紅遍全球的路易斯．馮西，與巴西當紅天后Anitta等人。除了募款，布蘭森另一個目標是希望委國開放邊境，讓受苦民眾獲得援助。

另一方面，美國空軍3架C-17運輸機16日載運180噸的人道救援物資從佛州起飛，飛抵哥倫比亞靠近委國的邊境城市庫庫塔。

運往委國物資，之前都是由商業飛機運送，但美軍從16日起直接參與。救援物資原是由瓜伊多支持者負責向國內運送分配，但委國安全部隊封鎖邊境，不准物資進入。委國總統馬杜羅抨擊這些物資沒有必要，而且非法。

委國外交部長阿雷亞薩16日批評美國空運物資是在作秀，是在為干預委國創造條件。他指責美國「虛偽」，美國的制裁已對委國造成上百億美元損失。但他宣稱，他已和美國總統川普任命的委國問題特使艾布拉姆斯見面會談，委美兩國有「對話空間」。

(中國時報)