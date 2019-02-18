梅姨籲裁減軍備 楊潔篪當場拒絕

2019年02月18日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 林勁傑、／綜合報導

美俄兩強相繼退出限制軍備的《中程導彈條約》（INF）後，德國總理梅克爾16日在慕尼黑安全會議上呼籲，裁減軍備是關係到所有人的重要議題，國際社會討論時不應只針對美國、歐盟和俄羅斯，大陸必須加入國際裁減武器談判。不過，與會的中共外事委辦公室主任楊潔篪則當場拒絕將中導條約多邊化，也拒被納入約束軍備的國際協議之內。

慕尼黑安全會議今年參會者多達500人，包括近40位國家元首和政府首腦及近百名部長級官員。梅克爾16日於會議上表示，「裁減武器與我們全部人有關。若談判除了有美國、歐洲和俄羅斯，還包括中國的話，我們當然會感到滿意。」

不過，大陸與會代表楊潔篪在問答環節中強調，大陸軍力只用於自衛，不威脅任何國家，反對《中導條約》多邊化。楊潔篪還說，大陸堅定主張維護全球戰略穩定，美國單方面宣布退出中導條約，造成嚴重後果，陸方希望美俄能夠回到《中導條約》中。

梅克爾指出，INF是冷戰結束的產物，約束對象只有美俄兩國，而不包括如今正在崛起中的軍事大國，例如大陸。大陸現在擁有將近2000枚彈道飛彈和巡弋飛彈，也應被納入條約約束範圍。她強調，由於俄羅斯多年來違反INF，美國宣布退出已經是「不可挽回」決定，但這對歐洲的安全來說具有重要意義。

英國智庫國際戰略研究所最新報告稱，如果大陸也是INF簽署國，其95％彈道飛彈和巡弋飛彈都違反該條約。

美蘇兩國於1987年簽署「蘇聯和美國消除兩國中程和中短程飛彈條約」，規定兩國不再保有、生產或試驗射程在500至5500公里的陸基巡弋飛彈、彈道飛彈及其發射裝置。無論是搭載核彈頭或傳統飛彈皆然。但美國總統川普去年10月指責俄羅斯長期違約，因此美國將退出條約，俄羅斯隨後揚言跟進。

(中國時報)