陸不謀技術霸權 美要各國警惕

2019年02月18日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

面對美國近來不斷號召各國封殺華為，大陸國務委員楊潔篪當地時間16日出席第55屆慕尼黑安全會議時強調，大陸不謀求「技術霸權」，也沒法律要求任何公司安裝後門程式或收集情報，希望「個別國家」對自身技術稍微顯示點自信。與會的美國副總統彭斯則再次喊話，要各盟友警惕華為等大陸電信公司的威脅。

第55屆慕尼黑安全會議15日至17日在德國慕尼黑舉行。陸美此次都派出高級別官員與龐大的代表團出席，雙方圍繞在華為參與歐洲5G網路建設等問題，展開攻防戰。

香港《南華早報》報導，楊潔篪稱，大陸沒有任何法律要求任何公司安裝後門程式或收集情報。大陸不謀求「技術霸權」，希望個別國家對自身技術稍微顯示點自信，對其他國家願意同大陸企業發展合作表示些尊重。

談及陸美貿易摩擦，楊潔篪表示，陸美貿易不平衡成因複雜，其中很大部分是由於美方對陸出口管制造成的。美國研究機構報告顯示，如果美國放寬對陸出口管制到法國的水準，美對陸貿易逆差可減少30％左右。

在南海問題上，楊潔篪說，陸方堅決捍衛其領土主權與海洋權益，並堅決反對任何以航行自由為由，旨在破壞大陸主權與利益的活動。事實證明，只要域外勢力不挑事，不搞雙重標準，亞太地區就會風平浪靜，世界將會更加安全。

彭斯則敦促盟友嚴肅對待大陸華為在5G建設規畫中所構成的威脅。他說，美國和其盟友十分清楚華為以及其他大陸電信公司構成的威脅，而大陸法律要求這些公司為該國情報機構提出敏感性資料，美國和其盟友有保護本國電信基礎設施的必要。

彭斯還稱，陸美貿易摩擦根源不僅僅是貿易不平衡，大陸必須解決長期存在的智慧財產權盜竊、強制技術轉讓以及其他結構性問題。

(中國時報)