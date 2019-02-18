陸不謀技術霸權 美要各國警惕
面對美國近來不斷號召各國封殺華為，大陸國務委員楊潔篪當地時間16日出席第55屆慕尼黑安全會議時強調，大陸不謀求「技術霸權」，也沒法律要求任何公司安裝後門程式或收集情報，希望「個別國家」對自身技術稍微顯示點自信。與會的美國副總統彭斯則再次喊話，要各盟友警惕華為等大陸電信公司的威脅。
第55屆慕尼黑安全會議15日至17日在德國慕尼黑舉行。陸美此次都派出高級別官員與龐大的代表團出席，雙方圍繞在華為參與歐洲5G網路建設等問題，展開攻防戰。
香港《南華早報》報導，楊潔篪稱，大陸沒有任何法律要求任何公司安裝後門程式或收集情報。大陸不謀求「技術霸權」，希望個別國家對自身技術稍微顯示點自信，對其他國家願意同大陸企業發展合作表示些尊重。
談及陸美貿易摩擦，楊潔篪表示，陸美貿易不平衡成因複雜，其中很大部分是由於美方對陸出口管制造成的。美國研究機構報告顯示，如果美國放寬對陸出口管制到法國的水準，美對陸貿易逆差可減少30％左右。
在南海問題上，楊潔篪說，陸方堅決捍衛其領土主權與海洋權益，並堅決反對任何以航行自由為由，旨在破壞大陸主權與利益的活動。事實證明，只要域外勢力不挑事，不搞雙重標準，亞太地區就會風平浪靜，世界將會更加安全。
彭斯則敦促盟友嚴肅對待大陸華為在5G建設規畫中所構成的威脅。他說，美國和其盟友十分清楚華為以及其他大陸電信公司構成的威脅，而大陸法律要求這些公司為該國情報機構提出敏感性資料，美國和其盟友有保護本國電信基礎設施的必要。
彭斯還稱，陸美貿易摩擦根源不僅僅是貿易不平衡，大陸必須解決長期存在的智慧財產權盜竊、強制技術轉讓以及其他結構性問題。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。