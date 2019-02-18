賄選遭訴 嘉市議員以死明志

2019年02月18日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉市報導 ／嘉市報導

連任5屆的無黨籍嘉義市議員廖天隆，17日下午在住家留下遺書「以死明志」後，晚間6時被人發現在嘉義市議會研究室房間內燒炭自殺死亡。廖天隆去年九合一選舉涉嫌賄選，被嘉義地檢署起訴，並向嘉義地院提起當選無效之訴，廖輕生原因是否與賄選案有關，仍待調查。

遺書指警蓄意入罪

廖天隆在遺書開宗明義就強調，「我不是畏罪自殺是以死明志」，並指出他恨警方以不實筆錄入罪。據了解，日前嘉義市議會臨時會開議時，他欲質詢警察局長偵查犯罪技巧，曾提及員警為了績效，用栽贓方式入罪，並說若有人因此而想不開之類的話。

廖天隆的遺書還提到，「公訴檢察官說，建請法官給予緩刑，是王檢察官個人意見，這句話已經要了我的命，他的餘生能安心嗎？地檢署是在設計我，這合法合理嗎？」

昨天下午廖天隆的家人在家中發現這封遺書後，立即出門找人。晚間6時許在市議會找到他的座車，並發現他的研究室大門也反鎖，經消防隊人員破門而入，發現廖天隆已在研究室內燒炭自殺，雖緊急送往衛福部嘉義醫院急救，仍是回天乏術。

緩刑改為具體求刑

據了解，檢方去年底起訴廖天隆涉嫌賄選時，曾認為廖犯後態度良好，建請法院給予緩刑；但今年1月的刑事準備程序庭上，公訴檢察官卻認為，緩刑不代表地檢署的意見，改為建請具體求刑，讓廖當場感到錯愕。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊得知後除敬表哀悼外，還表示若當事人死亡，依刑事訴訟法將判決免訴；至於民事部分，嘉義地院則認為，當事人死亡，訴訟程序當然停止，但因為民事訴訟的標的不能繼承，所以沒有承受訴訟的問題，民事當選無效訴訟也是要直接駁回。

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(中國時報)