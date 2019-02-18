賄選遭訴 嘉市議員以死明志
連任5屆的無黨籍嘉義市議員廖天隆，17日下午在住家留下遺書「以死明志」後，晚間6時被人發現在嘉義市議會研究室房間內燒炭自殺死亡。廖天隆去年九合一選舉涉嫌賄選，被嘉義地檢署起訴，並向嘉義地院提起當選無效之訴，廖輕生原因是否與賄選案有關，仍待調查。
遺書指警蓄意入罪
廖天隆在遺書開宗明義就強調，「我不是畏罪自殺是以死明志」，並指出他恨警方以不實筆錄入罪。據了解，日前嘉義市議會臨時會開議時，他欲質詢警察局長偵查犯罪技巧，曾提及員警為了績效，用栽贓方式入罪，並說若有人因此而想不開之類的話。
廖天隆的遺書還提到，「公訴檢察官說，建請法官給予緩刑，是王檢察官個人意見，這句話已經要了我的命，他的餘生能安心嗎？地檢署是在設計我，這合法合理嗎？」
昨天下午廖天隆的家人在家中發現這封遺書後，立即出門找人。晚間6時許在市議會找到他的座車，並發現他的研究室大門也反鎖，經消防隊人員破門而入，發現廖天隆已在研究室內燒炭自殺，雖緊急送往衛福部嘉義醫院急救，仍是回天乏術。
緩刑改為具體求刑
據了解，檢方去年底起訴廖天隆涉嫌賄選時，曾認為廖犯後態度良好，建請法院給予緩刑；但今年1月的刑事準備程序庭上，公訴檢察官卻認為，緩刑不代表地檢署的意見，改為建請具體求刑，讓廖當場感到錯愕。
嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊得知後除敬表哀悼外，還表示若當事人死亡，依刑事訴訟法將判決免訴；至於民事部分，嘉義地院則認為，當事人死亡，訴訟程序當然停止，但因為民事訴訟的標的不能繼承，所以沒有承受訴訟的問題，民事當選無效訴訟也是要直接駁回。
全國各縣市自殺防治專線0800-788-995
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。