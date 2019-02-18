廖天隆5連霸 問政頗得民心
嘉義市議員廖天隆昨在議會研究室燒炭自殺，享年71歲。他是嘉義市西區5連霸的資深議員，平時崇尚簡約、為人低調，日前因賄選官司纏身鬱鬱寡歡、暴瘦5公斤。看到廖的遺書，嘉義市議會的同事及廖家人忍不住落淚，嘉義市議長莊豐安、副議長蘇澤峰及嘉義市議會祕書長吳金對聞訊趕赴議會協助處理後事。
廖天隆過去在嘉義以「全心問政、全力服務」贏得不錯的口碑，對於地方建設如火車站更新等多有關注，且關心弱勢族群，對菸害防制法等議題也相當用心，民眾對他的評價多是「勤政專業又理解民意」。昨晚遺體運回家中，不少民眾得知消息趕來，嚎啕大哭，可見其在選民心中風評甚佳。
廖的父親在嘉義縣市未分家前曾連任8屆縣議員，還曾在國民黨獨大的年代當過無黨籍副議長；弟弟也擔任過省議員，一家子服務鄉親，一直以來都是不分黨派，貼近民意。
(中國時報)
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