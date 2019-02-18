付2900萬未塗銷抵押 房遭法拍

2019年02月18日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

花2900萬買房孝親，房子竟慘遭法拍！簡姓男子2016年底斥資2900萬選購北市「蛋黃區」仁愛路二段附近「正文仁愛」豪宅給年邁父母居住養老，孰料建商「正文建設」前負責人黃文峰，明知房屋已抵押銀行，卻予隱瞞，黃將房屋過戶後花光2900萬，卻未塗銷抵押權，致簡男房屋遭法拍，損失慘重。台北地檢署依詐欺罪起訴黃，請求沒收犯罪所得2900萬。

北檢調查，正文建設2016年在仁愛路二段附近興建「正文仁愛」建案，因鄰近捷運東門、忠孝新生站、永康商圈、東門國小、中正國中，當年實價登錄每坪最高146萬元。

但當時正文負責人黃文峰在2016年6月將「正文仁愛」13戶房屋及15個機械式停車位，向安泰銀貸款3億500萬元。

2016年11月，簡姓男子為奉養年邁父母，考量母親身體狀況，急著在幼年住過的仁愛路附近找房子給父母安享天年，挑中「正文仁愛」，以2900萬買下6樓房屋及1個機械式停車位。

簡2016年12月3日簽約後，一個月內以2990萬元台支付清價金、規費及稅捐。黃收錢後，房屋過戶給簡，卻將款項花用。

黃雖接獲地政士事務所通知，簡房屋的抵押權未塗銷，卻佯稱會自行處理，銀行也多次詢問黃，為何房屋過戶，卻未塗銷抵押權，黃竟騙說簡未付款，仍在辦理貸款。

由於正文自2017年8月就未償還本息，積欠2億4000多萬，安泰銀向台北地院聲請拍賣，其中簡房子扺押權2600萬，簡男父母住不到1年就遭拍賣，房子去年2月遭查封，簡因接獲法院通知，才驚覺花近3000萬買下的孝親房，已淪為法拍屋，控告黃詐欺，並提告欲阻止房子遭拍賣及民事求償。

檢方訊問時，黃否認詐欺，但承認2900萬已花用，也供認告訴銀行簡仍在貸款，認定黃涉嫌詐欺。另法院定下月四拍簡男房子，底價2313萬。

(中國時報)