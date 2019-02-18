超車撞到酒駕 連累1歲娃不治

2019年02月18日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

黑色Toyota陳姓駕駛僅受輕傷，但警方查出陳男涉嫌酒駕，同樣依過失致死罪和公共危險罪送辦。（李其樺攝）

藍色小客車女駕駛輕傷，但車上1歲男嬰送醫不治。（李其樺攝）

台南市新化區17日晚間發生一起死亡車禍，22歲戴姓男子疑似超車不慎，先與1輛黑色轎車發生擦撞，黑車被撞進農田後，戴男車子再失控衝向對向車道，又與另輛藍色轎車對撞，警消將3輛車上的3男1女送醫，其中1歲幼兒送醫不治。警方發現被撞受傷的黑車陳姓駕駛酒駕，酒測值竟高達1.27毫克，一併送辦。

警方調查，昨天下午5時許，戴男駕駛白色轎車沿中正路從新市往新化方向行駛，行經外環道路口時，準備從內車道超車時，不慎與外車道1輛黑色汽車擦撞。當時，黑色汽車失控噴飛到數十公尺外的農田裡，戴男車子則失控衝向對向車道，與另輛藍色休旅車相撞，2車車頭嚴重撞爛，零件散落一地。

消防隊趕抵現場後，將車上受困的3男1女，分送醫急救。其中，肇事戴姓駕駛膝蓋10公分撕裂傷；黑色汽車駕駛40歲陳男與藍色轎車駕駛28歲李女僅受輕傷。不幸的是，與李女同車的1歲兒子，當場失去呼吸心跳，送醫後仍不治。

警方表示，肇事路口雖然沒有號誌燈和槽化線，但戴男未注意前後車距，超車不慎疑為肇事主因，將依過失致死罪送辦。另外，警方也查出駕駛黑色汽車的陳姓男子有喝酒，酒測值高達1.27毫克，同樣依過失致死和公共危險罪嫌送辦。

(中國時報)