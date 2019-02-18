酒駕致死修法 法部19日討論

2019年02月18日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

法務部因酒駕撞死人頻傳，研議修法將酒測值超過一定數額，即視同具殺人之不確定故意，法務部將在19日邀集專家學者召開「刑法研究修正小組會議」提案討論兒虐、酒駕修法。

台南昨發生1起車禍，其中有人酒測值高達1.27毫克，警方說，這相當於喝了14瓶啤酒、1瓶威士忌或1瓶半的葡萄酒，可說是爛醉如泥。

據警察大學教授蔡中志研究，酒測值超過0.85毫克，行為表現或狀態為「噁心、嘔吐」，肇事率是一般人的50倍，超過1.50毫克，其狀態為「呆滯木僵、昏睡迷醉」，因此1.27毫克，肇事率至少超過一般人的50倍以上，幾乎已到達迷醉程度。

(中國時報)