合建契約印章疑遭盜蓋 地主告建商
正文建設前負責人黃文峰官司纏身，正文建設與地主「傳神居家照顧協會」合建「正文仁愛」建案亦有糾紛，傳神協會前理事長、資深藝人馬之秦懷疑當年的合建契約授權書的大小章係遭人盜蓋，控告黃涉嫌偽造文書。北檢雖一度不起訴，但高檢署認為偵查不完備，已發回北檢續查。
馬之秦控稱，她擔任「傳神居家照顧協會」理事長期間，與黃文峰簽定契約，約定由協會提供位於北市仁愛路2段、杭州南路巷弄內土地，正文負責規畫建案，協會分配的房子由正文建設代為銷售，再將售屋款交給協會。
2013年協會依約將土地提供給正文建設，事後房子蓋好、房數也分配好了，協會所分配到的房子也請正文建設代為銷售，事後正文卻未依約給付售屋款。
馬事後發現合建契約授權書裡的大章小並非是她蓋的，而當時她也沒有授權給任何人蓋，但授權書上卻出現大小章，懷疑有人盜用或盜刻她的章，去年向北檢控告黃文峰偽造文書。
去年檢方認為罪證不足，將黃不起訴，但案件向高檢署聲請再議，高檢署發回北檢續查，全案仍由北檢偵查中。
(中國時報)
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