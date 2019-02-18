JU給JuJu的一封信 寫不完父女情深

2019年02月18日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

和許多台灣的中小企業一樣，朱宗慶年輕時忙於開創自己的打擊樂團事業，分給家庭的時間相對減少，根本就是工作狂；後來一路在北藝大從音樂系系主任、研發長做到校長，陸續穩定，朱宗慶開始把家庭放在前面，兒子已經成年，有自己的發展，小女兒的誕生，則放慢了朱宗慶人生的速度。

朱宗慶說，從小家裡都是男丁，他一直渴望有個女兒，這個願望雖然遲，卻終於達成，朱宗慶開始知道要提早下班，重視健康；在國外只要女兒打來，不管在開會或是拜訪，他一定起身走到角落跟女兒視訊。

朱宗慶說，有女兒之後，知道世界上有「假日」這件事，「同事們也覺得比較少挨罵，因為我會想到如果是我女兒被罵，我會有多難過，想到這樣，立刻理性起來。」

2012年朱宗慶在《表演藝術雜誌》的邀請下開了一年的專欄，名為「JU給JuJu的一封信」，「每次在婚宴場合，看到女方父親將女兒的手，交到男方手上時，我心裡也跟著五味雜陳。」、「我會以一個做父親的角度，好好地審視一下妳的對象。」一年12期的文字叨叨絮絮，盡是對女兒的愛與想像。現在JuJu已經有少女的模樣，但仍緊黏父親不放，「我常跟她說，在家裡要怎樣在我身上爬上爬下都可以，在外面得收斂一些。」光是這幾句話，就可以知道父女情深，已非前世情人足以形容。

(中國時報)