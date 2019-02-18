敢夢想 讓世界聽見台灣心跳
約訪時刻，朱宗慶早已坐在他的位置上，一隻手翻閱資料，另一隻手隨著內心的樂譜，很有節奏的輕敲桌面練習，重複再重複，直到手指的移動已經變成直覺，像滾燙鐵柱壓在身上的烙印，再也無法抹滅。
身為打擊樂團的一份子，朱宗慶說他是幸福的，「這是一個多變的表演團隊，每年一百多場的演出，從年度全新製作到海、內外巡演以及大小邀演，從音樂廳到廟埕，無論是上山下海或是走遍世界，對追求藝術專業的熱情，是不變的初衷。」
音樂是瞬間的藝術，無法複製，但奇妙的是，總有一些感受默駐心中，成為力量。朱宗慶回憶，樂團曾經與劇作家汪其楣合作《樂之樂》音樂會，認識了新莊响仁和鼓藝工坊、宜蘭林午鐵工廠等民間製樂工藝的精采故事，可以感受到「頂真」的力量。還有樂團曾經挑戰小巨蛋演出，克服音響等挑戰，希望讓更多觀眾認識打擊樂，現場萬人進場來看打擊樂演出，是件朱宗慶自己都感到「極度震撼」的事！
再來就是以京劇、踢踏舞和打擊樂開創出的擊樂劇場《木蘭》，歷經多次解構、重組與改版，挑戰大陸、俄羅斯等舞台，《木蘭》已經成為樂團近期重要的代表作品之一。
朱宗慶說，樂團在東西方不同的藝術形式之間，尋求更具深度的創新結合，讓打擊樂不是與京劇相互配合，而是在聽覺和視覺上讓兩者真正融為一體，成為全新的演出形式。
下一次會是哪一場？朱宗慶說，只要敢夢想，就有機會讓全世界聽見台灣的心跳。
(中國時報)
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